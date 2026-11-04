Ventas de autos nuevos en México crecen 3.1% en octubre según INEGI

El mercado automotriz mexicano registró un avance del 3.1% en octubre con 137,438 unidades vendidas. Las marcas Geely y Land Rover lideraron el crecimiento mientras que el PIB se proyecta al 1.5% para 2026.

Las ventas de vehículos nuevos en México mostraron una tendencia positiva durante el mes de octubre, alcanzando un total de 137 mil 438 unidades comercializadas. Este volumen representa un incremento del 3.1% en comparación con las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI). El desempeño mensual indica una recuperación sostenida del sector automotriz nacional.

Cifras históricas y acumulado anual

Al analizar el comportamiento del mercado desde el inicio del año hasta octubre, se detectó la venta de un millón 287 mil 268 vehículos nuevos. Esta cifra implica un avance del 5% respecto al acumulado correspondiente al mismo lapso de 2025. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), señaló que el nivel de comercialización acumulada superó las ventas del periodo similar de 2016, considerado un año récord histórico.

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Específicamente, el acumulado actual se sitúa un 2.2% por encima del millón 259 mil 645 unidades que se colocaron en aquel año benchmark. Rosales destacó que estas cifras posicionan al mercado de vehículos ligeros de octubre por encima de lo estimado previamente por la AMDA. Adicionalmente, comparado con septiembre, las ventas de autos nuevos registraron un aumento de 7 mil 762 unidades, lo que equivale a un avance mensual del 6%.

Líderes del crecimiento por marca

Durante el mes de octubre, diversas marcas automotrices reportaron tasas de crecimiento significativas en sus ventas. Geely encabezó la lista con un aumento del 76%, seguida por Land Rover con un incremento del 72%. Otras marcas que destacaron por su expansión fueron Jetour-Soueast con 52.5%, Alfa Romeo con 38% y Mercedes Benz con 23%. Estos resultados reflejan cambios en las preferencias del consumidor mexicano.

En cuanto al volumen absoluto, Nissan y General Motors mantuvieron su presencia dominante en el mercado mexicano. Nissan incrementó sus ventas un 8% y General Motors registró un alza del 10%. Estas dos automotrices continúan siendo pilares fundamentales en la estructura de ventas del país, consolidando su posición frente a competidores que muestran fluctuaciones más volátiles en el corto plazo.

Marcas con retroceso en el mercado

No todas las automotrices experimentaron un escenario favorable durante el mes analizado. Peugeot lideró la lista de caídas con una reducción del 34.5% en sus ventas. Great Wall Motor registró una baja del 25.2%, mientras que Changan descendió un 24%. Volvo también mostró un retroceso significativo del 21%, y GAC cayó un 19.5%. Suzuki cerró este grupo con una disminución del 19.7%.

Otras marcas tradicionales enfrentaron descensos moderados pero notables. Toyota registró un retroceso del -12.4% en sus ventas, Mitsubishi bajó un 11.6%, Honda disminuyó un 8% y Volkswagen registró una caída del 6.5%. Estas contracciones indican presiones competitivas específicas o ajustes en la oferta de estos fabricantes dentro del ecosistema automotriz local.

Contexto económico y perspectivas futuras

El panorama macroeconómico ofrece señales mixtas para el sector. El índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual del 3.6%, mientras que el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un decremento anual del -0.8% con datos hasta la primera quincena de octubre. Esta dinámica de precios podría estar influyendo en las decisiones de compra de los consumidores.

Respecto al desempeño económico general, se registra una expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el país del 1.5% en 2026. Esta proyección proviene de la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado dirigida por el Banco de México. Para el año siguiente, 2027, la previsión es de un crecimiento del 1.8%, lo que sugiere una estabilización gradual de la actividad económica nacional.