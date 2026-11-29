Protección Civil de Veracruz alerta sobre llegada de nuevo frente frío el 29 de noviembre. Se esperan lluvias, vientos fuertes y heladas en regiones montañosas del estado.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz ha emitido un boletín oficial detallando las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, advirtiendo sobre la inminencia de un nuevo fenómeno climático que afectará significativamente a la entidad. Este aviso precursor se centra en la llegada de un Frente Frío que generará una vaguada con su eje ubicado en el noroeste del Golfo de México, un patrón atmosférico que históricamente intensifica la inestabilidad en la región.

Pronóstico Meteorológico Detallado para el 29 de Noviembre

Las autoridades estatales han establecido que el domingo 29 de noviembre será el primer día de impacto directo, con una alta probabilidad de presencia de neblinas, nieblas densas y lloviznas. Los acumulados de precipitación en las cuencas del centro y los sectores del sur del estado se estiman entre 5 y 20 milímetros, lo cual puede reducir la visibilidad en las vías principales y complicar las labores agrícolas sin sistemas de drenaje adecuados.

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Paralelamente, la intensidad del viento aumentará considerablemente, fijándose en direcciones del norte durante la tarde-noche con velocidades de 40 a 55 kilómetros por hora. En la costa central de Veracruz, las rachas máximas alcanzarán rangos peligrosos de 70 a 85 kilómetros por hora, requiriendo precaución extrema en zonas costeras y puertos menores que podrían sufrir oleaje alto.

Evolución de Temperaturas y Riesgo de Heladas en Montañas

La variación térmica será marcada durante la jornada del domingo, pasando de un ambiente templado a frío durante el mediodía para descender rápidamente hacia la noche, con condiciones que oscilarán entre frío y muy frío. Las zonas más altas de la entidad veracruzana enfrentan la mayor vulnerabilidad térmica, donde la exposición directa a estos vientos y la baja humedad relativa incrementarán el riesgo de congelamiento.

Para el lunes 30 de noviembre, la situación precipitacional continuará con probabilidad de lluvias y posibles tormentas dispersas, especialmente en las regiones montañosas del centro y las cuencas del sur. Los acumulados diarios varían de 5 a 20 milímetros, aunque en áreas específicas los máximos podrían alcanzar entre 20 y 50 milímetros, saturando suelos que ya presentan carga hídrica.

Condiciones de Viento y Previsiones para el 1 de Diciembre

Los vientos del norte se mantendrán con fuerzas de 40 a 55 kilómetros por hora el lunes, con rachas de 65 a 75 kilómetros por hora en la costa central y sur, mientras que la costa norte experimentará velocidades de 50 a 65 kilómetros por hora. Estas ráfagas comenzarán a decrecer a partir de la tarde-noche, pero la noche fría persistirá con una probabilidad significativa de heladas en las cumbres y valles altos, afectando cultivos sensibles.

El próximo martes 1 de diciembre marca un descenso en la probabilidad general de lluvias, aunque se mantienen eventuales precipitaciones ligeras en la región de Los Tuxtlas y la zona costera de Coatzacoalcos-Tonalá. Los vientos cambiarán de dirección hacia el sureste, este y noreste con velocidades moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora, dejando un ambiente diurno de templado a fresco y una madrugada fría que consolida el descenso térmico en la entidad.