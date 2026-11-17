La SEDECOP presenta 20 proyectos por 4270.5 millones de dólares que generarán 25908 empleos en Veracruz, destacando compromisos de Avicultores de Córdoba y Walmart.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, liderada por Ernesto Pérez Astorga, confirmó durante su comparecencia ante el Congreso local la llegada de inversiones por valor de 4 mil 270.5 millones de dólares. Este capital se destinará a 20 proyectos, combinando iniciativas públicas y privadas, con una proyección directa de generación de 25 mil 908 empleos en la entidad.

Detalles de Inversiones y Sectores Clave

Estos fondos representan compromisos empresariales, proyectos federales y desarrollos de infraestructura presentados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García. Entre los anuncios más significativos figuran inversiones de Avicultores de Córdoba por 292 millones de dólares, Global Gas por 150 millones, y FEMSA con 120 millones. También se destacan Walmart de México con 95.5 millones, Granjas Carroll con 87.1 millones e International Paper con 82 millones.

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El informe integra 1 mil 615 millones de dólares en anuncios registrados por la Secretaría de Economía federal. Esta cifra incluye 1 mil 175 millones destinados específicamente a proyectos de petroquímica, fertilizantes, infraestructura carretera, portuaria y recursos hídricos. Adicionalmente, se asignaron 295 millones vinculados al desarrollo habitacional en la región.

Posiciones de Actores y Expectativas Laborales

Ernesto Pérez Astorga sostuvo que la responsabilidad de la dependencia es acompañar estos proyectos para que las decisiones anunciadas se traduzcan en actividad productiva real. Sin embargo, en su exposición inicial no precisó qué proporción de los 4 mil 270.5 millones de dólares anunciados ya se ha ejercido. Tampoco se detalló cuántos de los 25 mil 908 empleos estimados se han generado hasta la fecha.

Pérez Astorga informó que la dependencia mantiene un portafolio paralelo de 34 proyectos en preparación. Este segundo grupo tiene un valor estimado de 155 mil millones de pesos y un potencial de 30 mil 461 empleos. Estos activos corresponden a una cartera distinta de las 20 inversiones anunciadas inicialmente, asegurando un flujo continuo de desarrollo económico.

Impacto Real y Próximos Pasos Económicos

En materia de apoyo empresarial, las compañías atendidas por la SEDECOP reportaron ventas acumuladas por 4 mil 299 millones de pesos durante el periodo 2025-2026. Esto contrasta con los 3 mil 653 millones registrados entre 2019 y 2024. La diferencia asciende a 646 millones de pesos, equivalente a un incremento del 17.7 por ciento, aunque se advierte que los periodos comparativos tienen distinta duración.

Veracruz registró un crecimiento anual del 5.1 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, ocupando el tercer lugar nacional según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI. La actividad industrial aumentó 7.2 por ciento anual en julio, acumulando ocho meses consecutivos de crecimiento.

Las exportaciones de la industria alimentaria alcanzaron 765.2 millones de dólares en 2025, un incremento del 31.3 por ciento. La estrategia estatal busca ampliar los mercados de exportación y fortalecer a las empresas en las diez regiones económicas de Veracruz, asegurando que la inversión se convierta en oportunidad laboral sostenible.