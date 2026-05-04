Veracruz: Autoridades Investigan Quema de Camiones y Robo en Xalapa

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó la investigación de la quema de vehículos en el norte de Veracruz y un robo en Xalapa, enfatizando que estos actos delictivos serán castigados con prisión.

La gobernadora de Veracruz , Rocío Nahle García , ha confirmado que las autoridades estatales y ministeriales están investigando la quema de vehículos registrada en comunidades del norte de Veracruz .

La mandataria estatal enfatizó que estos actos delictivos son inaceptables y deben ser castigados con prisión, sin importar las circunstancias o justificaciones que puedan existir. Durante una conferencia de prensa, Nahle García detalló que el incidente involucró el secuestro y posterior incendio de camiones pertenecientes a una empresa refresquera, específicamente de Coca-Cola. El reporte fue recibido durante la mesa de seguridad de este lunes, lo que activó de inmediato la respuesta de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad.

Los hechos ocurrieron en la zona cercana a Chalma, y los primeros indicios sugieren que los responsables huyeron hacia el estado de Hidalgo. Las autoridades veracruzanas ya han establecido comunicación con la Fiscalía de Hidalgo para coordinar esfuerzos en la búsqueda y captura de los presuntos delincuentes. La gobernadora subrayó que este tipo de acciones, como el secuestro y la quema de vehículos, constituyen delitos graves que no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia.

Insistió en que cualquier reclamo o inconformidad debe ser expresado a través de medios legales y pacíficos, y no mediante actos de violencia que atenten contra la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos. Nahle García fue enfática al señalar que tanto el secuestro como la extorsión son delitos que se castigan con prisión, y que su administración no permitirá la impunidad.

Reafirmó el compromiso de su gobierno de mantener una coordinación estrecha con las instancias de seguridad y procuración de justicia, tanto a nivel estatal como con otras entidades federativas, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. La gobernadora hizo un llamado al diálogo y al orden como la vía para resolver cualquier conflicto, destacando que la mayoría de la población veracruzana anhela la paz y el desarrollo del estado.

Además de este incidente, se reportó otro delito en Xalapa, donde individuos que se transportaban en taxi robaron material de construcción de una casa en obra gris en el Fraccionamiento Atenas. Este segundo incidente, aunque de menor envergadura, también está siendo investigado por las autoridades competentes.

La gobernadora Nahle García ha reiterado su compromiso de fortalecer la seguridad en todo el estado de Veracruz, implementando estrategias integrales que permitan prevenir y combatir la delincuencia, así como garantizar la protección de los ciudadanos y sus bienes. Se espera que en los próximos días se den a conocer mayores detalles sobre las investigaciones en curso y las medidas que se están tomando para prevenir la ocurrencia de nuevos incidentes.

La colaboración ciudadana es fundamental en este proceso, por lo que se insta a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes. La gobernadora ha enfatizado que la seguridad es una responsabilidad compartida y que solo a través del trabajo conjunto se podrá lograr un Veracruz más seguro y próspero.

La administración estatal está trabajando en la implementación de programas de prevención del delito, así como en el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier emergencia. Se están destinando recursos adicionales a la capacitación de los policías y a la adquisición de equipamiento moderno para mejorar su desempeño.

Además, se están promoviendo iniciativas de participación ciudadana para fomentar la confianza entre la comunidad y las autoridades. La gobernadora Nahle García ha manifestado su determinación de combatir la impunidad y de garantizar que todos los delincuentes sean llevados ante la justicia, sin importar su nivel de influencia o poder. Se están llevando a cabo operativos especiales en las zonas de mayor incidencia delictiva para desmantelar bandas criminales y recuperar el control de la seguridad pública.

La gobernadora ha reiterado su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados vecinos para fortalecer la seguridad en la región y combatir la delincuencia organizada. Se están implementando estrategias conjuntas para combatir el robo de combustible, el tráfico de drogas y otros delitos que afectan a la región.

La gobernadora ha enfatizado que la seguridad es una prioridad para su administración y que se están destinando todos los recursos necesarios para garantizar la protección de los ciudadanos y el desarrollo del estado





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