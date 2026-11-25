El gobierno de Veracruz, a través de SEDARPA, ejecuta una inversión millonaria para recuperar actividades agrícolas y pecuarias dañadas por lluvias, enfocándose en mecanización, sanidad animal y apoyo directo a productores.

El gobierno estatal de Veracruz ha ejecutado una estrategia integral de recuperación económica mediante la asignación de recursos financieros significativos para reactivar los sectores agrícolas, pesqueros y apícolas, los cuales sufrieron daños considerables debido a la ocurrencia de diversos fenómenos hidrometeorológicos que afectaron principalmente a la zona norte de la entidad.

Esta iniciativa, anunciada por el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón Salas, durante su comparecencia ante el Congreso local en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, tiene como objetivo no solo la rehabilitación inmediata de las actividades productivas dañadas, sino también el fortalecimiento estructural del campo veracruzano. El funcionario explicó que una parte sustancial de los recursos fue dirigida específicamente a la replantación de cultivos, la entrega de insumos a los apicultores, el suministro de paquetes avícolas y la adquisición de maquinaria agrícola y pesada para operar brigadas de recuperación.

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Estrategia de recuperación económica en Veracruz

Además, se destinaron 8.3 millones de pesos adicionales para la distribución de más de quince mil cuatrocientos bultos de maíz, beneficiando a miles de personas en la región afectada tanto para consumo humano como para la siembra de nuevas cosechas. Paralelamente, la dependencia bajo su mando ha impulsado un ambicioso programa de mecanización del campo que ha generado impactos positivos medibles en la productividad y los costos operativos de los productores.

Con una inversión de 123.2 millones de pesos, se logró incrementar la productividad agrícola en un cincuenta por ciento, reduciendo drásticamente la necesidad de mano de obra manual en un ochenta por ciento y generando ahorros significativos para los campesinos. Esta transformación se hizo posible gracias a la disponibilidad de cien tractores y más de cuatrocientos implementos agrícolas que permitieron mecanizar extensas superficies en numerosos municipios, generando una derrama económica superior a los 140 millones de pesos.

En materia de seguridad alimentaria y producción de granos básicos, se asignaron treinta millones de pesos para la adquisición de semillas, aspersoras y equipos, ampliando la cobertura del programa a más de cien municipios y beneficiando a miles de productores con la distribución de semillas de maíz híbrido y herramientas esenciales para el manejo de sus tierras, consolidando así a Veracruz como el segundo mayor productor de alimentos a nivel nacional. En el ámbito de la sanidad vegetal, la inocuidad agroalimentaria y la producción pecuaria, se ejercieron inversiones robustas para garantizar la salud del ganado y la protección de los cultivos.

Inversiones en sanidad y producción ganadera

Se destinaron fondos importantes para campañas de fumigación, inspección de embarques de ganado bovino libre de plagas como el gusano barrenador, y el control de la tuberculosis bovina, atendiendo a decenas de miles de cabezas de ganado y unidades de producción. Asimismo, se enfocaron recursos en la capacitación técnica de miles de productores, la implementación de servicios de inseminación artificial para mejorar la genética del hato ganadero y la rehabilitación de centros de acopio para fomentar la producción lechera.

El sector pesquero y acuícola también recibió atención prioritaria con la entrega de apoyos económicos directos a miles de beneficiarios en gran parte del estado. Finalmente, se ejecutaron acciones específicas para el control de plagas en cultivos estratégicos como el café y el aguacate, así como para la restauración de suelos mediante el uso de biofertilizantes, demostrando un compromiso sostenido con la sostenibilidad y la prosperidad del medio rural veracruzano.