La Secretaría de Finanzas de Veracruz corrigió pagos a trabajadores inactivos y justifica doble plaza por salarios bajos, mientras implementa credenciales QR para evitar fraudes.

La implementación de la nómina única en el estado de Veracruz ha servido como un mecanismo central para identificar y corregir graves irregularidades administrativas, entre las que destacan los pagos indebidos a individuos conocidos coloquialmente como "aviadores". Miguel Santiago Reyes Hernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación ( SEFIPLAN), confirmó durante una entrevista previa a su comparecencia formal ante la Comisión de Hacienda del Estado que estas anomalías han sido solucionadas.

Detección de irregulares en nómina estatal

Miguel Santiago Reyes Hernández admitió explícitamente que la unificación de los registros laborales permitió descubrir situaciones de empleo que carecían de justificación legal o administrativa. Al ser interrogado sobre la existencia de fantasmas en las dependencias del gobierno, el funcionario estatal reconoció que se habían detectado personas que percibían salarios sin realizar labor alguno, aunque no especificó cuántos trabajadores estuvieron involucrados en estas irregularidades.

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Ante la pregunta directa de los legisladores sobre si se habían encontrado aviones, el secretario de Finanzas optó por una respuesta generalizada, afirmando que las situaciones no justificadas se han ido corrigiendo progresivamente. A pesar de la claridad de su postura sobre la corrección de errores, Reyes Hernández señaló que no contaba con la información numérica exacta para precisar la cantidad de casos descubiertos en este proceso de auditoría interna.

Defensa de doble plaza por precariedad salarial

El titular de SEFIPLAN ofreció una explicación específica para ciertos señalamientos sobre presuntos aviones, argumentando que corresponden a trabajadores legítimos que ocupan dos plazas diferentes con horarios distintos. Esta situación, según su versión, es consecuencia de los salarios precarios en el sector público, donde empleados laboran por la mañana en la SEFIPLAN y por la tarde o noche en los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) para complementar sus ingresos.

Miguel Santiago Reyes Hernández atribuyó esta dualidad laboral a la precariedad salarial y laboral que se consolidó durante muchos años bajo modelos económicos anteriores, haciendo referencia implícita al neoliberalismo. Esta defensa busca diferenciar entre el fraude laboral y la necesidad económica de los funcionarios estatales que buscan mantener su puesto mediante jornadas extendidas en distintas dependencias del gobierno.

Integración educativa y nuevos controles digitales

El secretario detalló que la administración encabezada por Rocío Nahle García ya había dado un paso fundamental al incorporar al sector educativo, incluyendo los colegios de bachilleres, dentro del sistema de la nómina única. Esta medida de integración buscaba unificar el control de recursos humanos en todas las esferas del gobierno estatal, facilitando así la transparencia y el registro uniforme de todos los funcionarios públicos.

Para prevenir futuras irregularidades y garantizar la identidad real de los trabajadores, el gobierno estatal anunció la implementación inmediata de credenciales con códigos QR. Estas herramientas digitales servirán para verificar la presencia física y la identidad de los empleados, marcando un cambio tecnológico en la gestión administrativa local.

Contexto institucional y auditoría

Las declaraciones de Miguel Santiago Reyes Hernández se produjeron en el contexto de su comparecencia obligatoria ante los diputados de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso local. Este encuentro tuvo como objetivo principal informar sobre el estado de la hacienda pública y los avances en la corrección de las finanzas estatales tras la aplicación de las nuevas políticas de nómina.