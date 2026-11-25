El Congreso de Veracruz señala que 15 de 212 municipios pretenden cobrar impuestos sin sustento legal para el ejercicio 2027, advirtiendo riesgos de invalidación judicial.

El Congreso del Estado de Veracruz ha identificado una tendencia preocupante en las propuestas fiscales de varios gobiernos locales para el próximo año. Al menos 15 de los 212 ayuntamientos del estado presentaron iniciativas de Leyes de Ingresos 2027 que contienen gravámenes sin fundamento jurídico o que exceden sus facultades constitucionales.

Observaciones fiscales a municipios veracruzanos

El diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, Paul Martinez Marie, confirmó que estas propuestas recibieron observaciones formales por parte del legislativo estatal. La principal preocupación radica en que dichos impuestos carecen de sustento legal o pretenden cobrar por conceptos que no están dentro de las atribuciones municipales establecidas.

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La autoridad legislative advirtió que es imperativo atender estas correcciones antes de la aprobación final. Si los ayuntamientos mantienen cobros ilegítimos, existe un riesgo concreto de que sean impugnados exitosamente y, posteriormente, invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta intervención judicial dejaría sin efecto las recaudaciones y generaría incertidumbre financiera.

Abusos tributarios en tramites y telecomunicaciones

Paul Martinez Marie explicó que algunos gobiernos municipales pretenden cobrar por copias certificadas de diversos trámites administrativos. Este tipo de cobro es explícitamente prohibido por la Constitución Política, lo que convierte a la medida en una práctica ilegal e inconstitucional que no puede mantenerse bajo ningún esquema.

Además, se detectaron intentos de gravar servicios de telecomunicaciones, específicamente para la instalación de casetas telefónicas y cableado en postes públicos. La Consejería Jurídica ha aclarado que estas competencias son exclusivamente federales, por lo que los ayuntamientos no pueden intervenir ni establecer tasas al respecto, cerrando una brecha de interpretación anterior.

Ilegalidad en impuestos comerciales para tiendas

Otro caso destacado afecta a municipios pequeños que carecen de un Código Hacendario propio. Estas autoridades han implementado impuestos excesivos para la apertura de tiendas de conveniencia, llegando a solicitar cargos de hasta 200 mil pesos. Esta cifra es desproporcionada y carece de bases legales sólidas para su imposición.

Las cadenas comerciales nacionales cuentan con departamentos de asesores jurídicos altamente capacitados para revisar estos cobros. Estas empresas tienen la capacidad legal de exigir a los ayuntamientos una justificación rigurosa de los impuestos y derechos que pretenden cobrar, lo que podría resultar en demandas costosas para el erario municipal.

Proceso de correccion y aprobacion fiscal

A pesar de las observaciones, el proceso legislativo no se ha detenido por completo. El presidente de la Comisión de Hacienda Municipal informó que los ayuntamientos afectados ya han remitido sus propuestas con las correcciones pertinentes a los requerimientos estatales.

Estas modificaciones buscan alinear las finanzas locales con el marco legal vigente, evitando conflictos futuros con la justicia federal. El proceso avanza conforme a los tiempos previstos para su aprobación, garantizando que las ciudades puedan operar sin cargas tributarias que pongan en riesgo su estabilidad financiera o su cumplimiento normativo.