Veracruz reubica sitios de disposición final de residuos y prepara nuevo centro en Coatzacoalcos

La gobernadora Rocío Nahle anuncia la compra de un predio en La Cangrejera para crear un nuevo relleno sanitario y estudia un centro de transferencia para Minatitlán y Cosoleacaque, con consulta social y remediación de Las Matas.

El manejo de los residuos sólidos en el sur de Veracruz está a punto de iniciar una nueva fase, luego de que la gobernadora Rocío Nahle García anunciara la reubicación de los espacios destinados a la disposición final de la basura.

En una conferencia encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que se celebró en Coatzacoalcos, la mandataria estatal recordó que desde la administración anterior se había solicitado atender la crítica situación del tiradero de Las Matas, un terreno donde durante muchos años los municipios de la región vertieron sus desechos sin la infraestructura adecuada. Ante la falta de una solución permanente, la basura pasó a depositarse en Villa Allende, lo que generó preocupación entre los habitantes y autoridades locales por los posibles impactos sanitarios y ambientales.

Nahle García confirmó que Coatzacoalcos ya ha adquirido un predio en la congregación La Cangrejera, ubicada en la zona rural del municipio, donde se proyecta crear un nuevo sitio para el manejo correcto de los residuos sólidos.

"Coatzacoalcos ya compró su predio, ya van a empezar poniendo la membrana para hacer lo correspondiente", declaró la gobernadora, señalando que la obra incluye la instalación de una cubierta impermeable que evite la filtración de contaminantes al suelo y al agua subterránea. El proyecto contempla, además, la construcción de plantas de compactación y de separación de materiales reciclables, con el objetivo de reducir la cantidad de residuos que terminan en los rellenos sanitarios.

Se espera que la obra se inicie en los próximos meses y que, una vez terminada, la comunidad pueda contar con un espacio seguro y conforme a la normativa ambiental vigente. En cuanto a las ciudades de Minatitlán y Cosoleacaque, la administración estatal está evaluando la posibilidad de establecer un centro de transferencia de residuos que permita separar los desechos en origen y mejorar su tratamiento posterior.

La gobernadora subrayó que, para avanzar con este proyecto, será indispensable realizar una consulta social con los habitantes de la zona donde se planea ubicar el centro, garantizando que la población participe en la toma de decisiones y se respeten sus derechos. Respecto al sitio de Las Matas, Nahle García indicó que una parte del terreno fue objeto de trabajos de remediación durante el sexenio anterior y que la intención es que deje de ser utilizado para la disposición de residuos, convirtiéndose en una zona rehabilitada y potencialmente apta para otros usos comunitarios.

La coordinación entre el gobierno del estado y los municipios es, según la gobernadora, esencial para resolver una problemática ambiental que ha afectado durante años al sur de Veracruz y que ahora recibe la atención necesaria para garantizar la salud pública y la protección del medio ambiente





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