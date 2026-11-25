Bárbara Galindo Ramos detalla que Veracruz canceló 422.8 millones de pesos en observaciones de la ASF, representando el 37.2% del total, mientras se auditan recursos federales.

La contralora general de Veracruz, Bárbara Galindo Ramos, informó durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno que la entidad ha solventado 422.8 millones de pesos de las observaciones acumuladas por la Auditoría Superior de la Federación ( ASF). Este monto representa el 37.2 por ciento del total de 1,134 millones de pesos en pliegos de observaciones reportados, dejando pendientes 711.2 millones de pesos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.

Detalles de la auditoría federal y recursos

Galindo Ramos detalló ante diputados locales que la ASF programó 17 auditorías para la Cuenta Pública 2025, vinculadas al primer año de la administración estatal bajo la gestión de Rocío Nahle García. De estas revisiones, ya se han publicado los resultados de 10 procedimientos que abarcaron recursos federales por 89,048.9 millones de pesos.

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Los fondos auditados se destinaron principalmente a los rubros de salud, educación, infraestructura social, participaciones federales y subsidios a organismos descentralizados. La funcionaria señaló que el monto por aclarar en estos procesos representa únicamente el 0.1 por ciento del monto total fiscalizable, aunque no especificó la cifra exacta de los recursos aún pendientes de justificar.

Posición de Veracruz en la fiscalización

La contralora aseguró que Veracruz dejó de ocupar el primer lugar nacional entre las entidades con mayores montos observados por la fiscalización federal. Sin embargo, no reveló la posición jerárquica que actualmente ocupa la entidad respecto a las demás del país en este indicador de cumplimiento financiero.

En el ámbito de la fiscalización interna, la Contraloría General del Estado (CGE) reportó que programó 64 auditorías durante el periodo indicado y concluyó exitosamente 54 de ellas. Estas revisiones internas permitieron detectar pasivos contingentes, cuentas por pagar sin depurar, diferencias y adeudos en impuestos, así como deficiencias en los procesos de comprobación del gasto público.

Riesgos institucionales y patrimonio de servidores

La dependencia identificó 377 riesgos institucionales relacionados con el manejo de recursos financieros, el cumplimiento de metas gubernamentales, la administración de servicios personales y el resguardo de bienes públicos. En materia de obra pública, se revisaron 135 procedimientos de contratación, identificando aspectos que requieren atención en la selección de proveedores y el control financiero.

Sobre la vigilancia del patrimonio, la CGE realizó 777 análisis de evolución patrimonial, lo que implica un incremento del 90 por ciento respecto a los 409 realizados en el periodo anterior. Este aumento obedeció principalmente a revisiones derivadas de los procesos de entrega-recepción y a solicitudes de la Fiscalía General del Estado (FGE). No se detalló cuántos análisis derivaron en inconsistencias o investigaciones.

Estrategia de fiscalización preventiva

Galindo Ramos informó que los órganos internos de control participaron en 988 sesiones de subcomités de adquisiciones, un aumento del 35 por ciento frente al año anterior. Anunció la modificación del modelo de fiscalización para intervenir durante el ejercicio del presupuesto y evitar irregularidades antes de que ocurran.

La contralora destacó que la meta ya no es solo sancionar, sino prevenir, mediante la actualización de mecanismos, herramientas tecnológicas y análisis de datos. Indicó que se instruyeron inspecciones físicas de obras y adquisiciones, afirmando que la dependencia ya no actúa como una "Contraloría de escritorio".