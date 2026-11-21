Max Verstappen obtiene la pole position en el GP de Las Vegas tras penalización a Kimi Antonelli. Pérez sale último y Ferrari no califica en Q3.

Max Verstappen, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 y piloto de Red Bull Racing, partirá en la posición de honor del Gran Premio de Las Vegas programado para el sábado por la noche. Esta decisión oficializa la pole position para el holandés, quien busca consolidar su dominio en la pista urbana. La clasificación del viernes confirmó su superioridad tras superar las expectativas del fin de semana.

Penalización motriz abre paso a la pole de Verstappen

Max Verstappen obtiene la primera posición de la parrilla gracias a una penalización de cinco puestos impuesta a Andrea Kimi Antonelli, el joven piloto de 20 años del equipo Mercedes. Antonelli marcó el tiempo más rápido durante la tercera sesión clasificatoria con una vuelta de 1:34.684. Sin embargo, su equipo excedió la asignación de motores permitida para la temporada, lo que obligó a retrocederlo en la parrilla final.

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Este movimiento posicionó a Verstappen, quien registró un tiempo de 1:35.264, en el sitio de honor para la carrera del día sábado. Antonelli, reconocido como el campeón de la Fórmula 1 del año en curso según el contexto de la disputa, comenzará desde la sexta posición. Esta situación marca la primera vez que el campeón mundial sale primero en esta edición específica de la carrera.

Condiciones climáticas y desempeño de Ferrari

Las condiciones del trazado de 6,2 kilómetros mostraron un cambio radical respecto a las prácticas de jueves. Mientras el jueves hubo lluvia y superficies mojadas, el viernes el asfalto permaneció seco. Esto ofreció una simulación más precisa de las 50 vueltas de la carrera nocturna, que se esperan bajo temperaturas frías de 8 grados Celsius. Los pilotos utilizaron estas sesiones para entender el manejo en climas de 47 Fahrenheit.

El equipo Ferrari enfrentó una jornada difícil con resultados inesperados. Charles Leclerc, ubicado en cuarto lugar del campeonato, y Lewis Hamilton, en quinto lugar, no lograron avanzar más allá de la segunda sesión clasificatoria. La eliminación de Leclerc se debió a errores de conducción en la séptima curva, lo que le impidió completar una vuelta con la marca necesaria para la ronda final.

Como consecuencia de estos fallos, Charles Leclerc saldrá en la undécima posición y Lewis Hamilton en la decimosegunda. Ambos pilotos quedaron fuera de los diez primeros de la sesión final, una hazaña que habían evitado en ediciones anteriores. Su desempeño contrasta con la consistencia mostrada por sus rivales directos en la parrilla principal.

Posiciones intermedias y perspectivas de la carrera

En la parte media de la parrilla, el argentino Franco Colapinto demostró solidez al ubicarse en la décima posición. Su resultado lo coloca como un competidor a seguir en los primeros compases de la carrera. La clasificación confirmó la jerarquía de los equipos top en la definición de la línea de salida para el sábado.

El mexicano Sergio Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull Racing, tuvo una jornada difícil. El piloto mexicano quedó en la decimoctava posición entre los 22 participantes que tomaron la salida. Su salida desde el fondo de la parrilla plantea desafíos significativos para ascender en las primeras vueltas. Pérez busca mejorar su desempeño tras no sumar puntos en las sesiones previas.

Max Verstappen se prepara para buscar el triplete de victorias en esta carrera histórica. George Russell ganó esta misma prueba hace dos años, la misma noche en que el campeón aseguró su cuarto título consecutivo. La historia reciente del trazado favorece al piloto de Red Bull, quien ha ganado el Gran Premio en dos de los tres años de historia del evento. La estrategia y el manejo en frío serán clave este sábado por la noche.