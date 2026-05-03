Vértigo político en México: Rocha Moya solicita licencia y Sheinbaum en el centro de sospechas

Un día de tensiones políticas en México, con la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas, generando especulaciones sobre posibles conexiones políticas. Además, se revelan supuestos vínculos de altos funcionarios con redes de intermediación y se analiza la situación internacional con las tensiones entre Estados Unidos y otros actores globales.

El viernes primero de mayo fue un día de vértigo político en México, marcado por una serie de eventos que sacudieron el panorama nacional. Todo comenzó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palenque, Chiapas, donde reside el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Aunque ambos negaron cualquier encuentro, las sospechas persistieron, especialmente después de que Ordaz Coppel declarara meses antes que solo saldría de su retiro político para defender a Sheinbaum de posibles golpes de Estado. Mientras tanto, en el ámbito judicial, un tribunal rechazó la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus coacusados, argumentando la falta de evidencias suficientes.

El tribunal solicitó más información al Distrito Sur de Nueva York para integrar su propia investigación. Durante la tarde, las noticias se aceleraron cuando circuló un video de Sheinbaum conversando con sus colaboradores en el restaurante del hotel Mundo Maya Palenque, administrado por la Secretaría de Turismo. Poco antes de las 11 de la noche, Rocha Moya solicitó una licencia de más de 30 días mientras durara la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el Congreso local no procesó la solicitud como temporal, ya que, según la Constitución del estado, equivaldría a una falta absoluta del gobernador, lo que obligaría a nombrar un sustituto para concluir el período. La legislatura sinaloense aprobó la petición de Rocha Moya y nombró interina a la diputada y secretaria general de su gobierno. Aunque Rocha Moya podría volver al cargo, esto se ve políticamente improbable.

El escándalo comenzó a resonar más allá de Sinaloa, apuntando hacia altos funcionarios de otras entidades gobernadas por Morena. En este contexto, se menciona el nombre de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quien, según investigaciones periodísticas, habría tejido lazos cercanos con personajes en áreas sensibles del gobierno. Se dice que Díaz Vega logró colocar a dos secretarios de finanzas y uno de seguridad en otros gobiernos estatales.

Las fuentes consultadas dentro del gobierno de Sinaloa revelan que los secretarios de Finanzas en funciones son personas que llegaron de Culiacán, donde ocuparon el mismo cargo en los primeros años del gobierno de Rocha Moya. Además, han surgido dinámicas paralelas con proveedores que habrían encontrado facilidades en varias entidades bajo una misma red de intermediación.

También se menciona a personas que habrían dado el salto de la producción audiovisual a la gestión de contratos públicos, con supuestas relaciones al más alto nivel con el actual gobierno. En el ámbito legal, se explica que un gobernador y un presidente municipal con licencia ya no tienen fuero, ya que la inmunidad procesal protege la función, no a la persona.

Por lo tanto, quien obtiene una licencia y ya no ejerce la función puede ser detenido como cualquier otra persona. Mientras tanto, en el escenario internacional, el viernes pasado venció el plazo para que el Congreso estadounidense diera autorización a la guerra de Trump. No lo hizo, y Trump repudió la prerrogativa exclusiva de la legislatura de aprobar el uso de la fuerza militar.

Sin embargo, tampoco hay elementos para proclamar una victoria militar. El ejército estadounidense parece atascado en el estrecho de Ormuz, contenido por los movimientos de otros actores regionales, sin el apoyo de casi todos sus aliados occidentales y con un creciente repudio interno.

Además, se han escuchado amenazas veladas hacia México, lo que añade tensión a la situación. Hoy, el Consejo Político Nacional de Morena se reunirá en el WTC de la Ciudad de México para procesar cambios en la dirigencia nacional del partido





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