Viajar como fuente de salud: la ciencia detrás de la sensación de recargar baterías

Exploramos cómo los viajes pueden influir positivamente en la salud, desde teorías sobre la entropía hasta estudios que destacan beneficios en personas mayores, sin olvidar los riesgos asociados.

Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras, pero también puede ser un desafío para nuestra rutina diaria. Sin embargo, al regresar de un viaje de ocio, muchas personas sienten una inusual sensación de renovación, como si hubieran recargado sus baterías.

No es solo una impresión subjetiva; cada vez más investigaciones sugieren que viajar puede tener efectos positivos reales en nuestra salud física y mental. Por ejemplo, un estudio reciente publicado por la Universidad Edith Cowan en Australia propuso que las experiencias agradables durante los viajes contribuyen a un envejecimiento más saludable al ayudar al organismo a mantener un estado fisiológico más equilibrado.

Los investigadores recurrieron a un concepto fascinante: la entropía, que en física describe la tendencia natural de los sistemas hacia el desorden. Trasladando esta idea al cuerpo humano, la salud correspondería a un estado ordenado, mientras que el envejecimiento y la enfermedad reflejarían una pérdida progresiva de organización. Según esta hipótesis, las experiencias positivas como viajar, caminar, interactuar con otras personas o exponerse a entornos nuevos podrían ayudar al organismo a mantener su equilibrio interno.

Sin embargo, es importante no exagerar estas conclusiones: el principal problema del marco teórico basado en la entropía es que mezcla niveles físicos, biológicos, psicológicos y sociales bajo una misma idea de desorden, sin explicar claramente cómo se conectan esos niveles. Además, faltan estudios experimentales sólidos; la mayoría de la investigación actual se basa en encuestas o aproximaciones conceptuales. No existe, al menos por ahora, una medición objetiva que permita afirmar que viajar reduce la entropía en sentido científico.

Aun así, la hipótesis es sugerente y nos recuerda que nuestra salud depende no solo de la genética, sino también de los hábitos cotidianos y de los cambios que introduzcamos en nuestra rutina. Más allá de las teorías abstractas, la evidencia científica sí demuestra que determinadas formas de viajar aportan beneficios reales, especialmente en personas mayores.

Una revisión sistemática publicada en 2024 concluyó que el turismo puede favorecer el bienestar, la satisfacción vital y la calidad de vida en este grupo poblacional. Los efectos positivos están asociados a la actividad física, la interacción social, la estimulación cognitiva, el contacto con la naturaleza y la ruptura de la rutina.

Como muchos viajes implican caminar más, orientarse por lugares desconocidos, conversar con gente nueva y salir temporalmente de hábitos sedentarios, no es extraño que se activen procesos físicos y mentales clave para un envejecimiento saludable. De hecho, el envejecimiento activo promovido por la Organización Mundial de la Salud se centra en mantener durante el mayor tiempo posible las capacidades físicas, cognitivas y sociales.

No se trata solo de vivir más años, sino de mantener autonomía, relaciones sociales y calidad de vida. Sin embargo, también hay riesgos: las mismas investigaciones que destacan los beneficios terapéuticos de viajar nos advierten sobre posibles problemas como infecciones, accidentes, agotamiento o experiencias negativas. Por tanto, no cualquier escapada es automáticamente terapéutica; el tipo de viaje, la preparación y las condiciones personales son determinantes. La neurociencia reciente ofrece una explicación complementaria sobre por qué viajar nos recarga las pilas.

Al exponernos a nuevos estímulos, nuestro sistema de recompensa cerebral se activa. Un principio básico, la neofilia, indica que preferimos lo nuevo aunque ya conozcamos opciones más cómodas y familiares. Por ejemplo, si todos los días desayunamos el mismo cereal, pero un día vemos un cereal nuevo en la tienda, es probable que sintamos curiosidad y lo probemos solo porque es diferente. Durante un viaje, nuestro cerebro experimenta este tipo de estímulos constantemente, lo que genera dopamina y sensaciones placenteras.

Además, la combinación de actividad física, interacción social y entornos novedosos contribuye a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y potenciar la función cognitiva. En resumen, viajar puede ser una herramienta poderosa para mantener la salud, siempre que se haga de manera equilibrada y consciente. La clave está en integrar experiencias que nos muevan, nos conecten y nos desafíen, sin olvidar los riesgos que implican.

Así, la próxima vez que volvamos de un viaje con esa sensación de haber ordenado algo dentro de nosotros, tal vez no sea solo una ilusión, sino un reflejo de un proceso biológico y psicológico real





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