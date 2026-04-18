Viaje Literario por Coahuila: Cuatro Autores Celebran la Narrativa del Norte

Un recorrido cultural por Saltillo, Parras y Torreón que reunirá a Mónica Castellanos, Vicente Alfonso, Mónica Lavín y Elmer Mendoza para explorar la narrativa del norte, abordando temas como el lenguaje, la frontera, el desierto y la memoria.

Un fascinante periplo literario se desplegará a lo largo de Coahuila , reuniendo a cuatro destacadas voces de la narrativa: Mónica Castellanos, Vicente Alfonso, Mónica Lavín y Elmer Mendoza. El itinerario iniciará en Saltillo el 4 de mayo, en el Centro Vito Alessio Robles, con la temática Narrativa del Norte: Lenguaje, frontera, desierto y memoria, bajo la moderación de Elizabeth Moreno.

Este recorrido evocador continuará adentrándose en la vastedad del desierto hasta alcanzar un oasis de cultura: Parras. En este enigmático lugar, el 5 de mayo, tendrá lugar un enriquecedor diálogo entre narrativas titulado Narrar Parras, en la Universidad Tecnológica, con María Isabel Saldaña como moderadora. La travesía literaria nos guiará posteriormente hacia Torreón. Con antelación a nuestra llegada, nos prepararemos para transportar la esencia de estas tierras, con las bodegas repletas de pan de pulque de Saltillo, el exquisito vino y las tradicionales campechanas, así como los dulces de leche y nuez de Parras. Al arribar a Torreón el 7 de mayo, nos aguarda un recorrido panorámico por el teleférico, seguido de un almuerzo en La Garufa. La jornada culminará con un conversatorio de gran calado: Voces femeninas en la literatura del Norte, que se desarrollará en las instalaciones de El Siglo de Torreón, con Lucrecia Solano al frente de la moderación. Mónica Castellanos, originaria de Monterrey, ha enriquecido el panorama literario con obras como Carbón Rojo, un profundo análisis de las minas de carbón de Coahuila. En un registro distinto, su novela El Aroma de los Anhelos teje una trama que transita por diversas geografías del norte, extendiéndose hasta San Antonio, Texas. La saga revolucionaria de los maderistas cobra vida a través de su personaje María en la obra "Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques" (Grijalbo, 2018), galardonada con el premio Antonio García Cubas 2019 en la categoría de Novela Histórica. Vicente Alfonso, lagunero de cuna, ostenta el prestigioso premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor por "Aquí se pudre todo". Su novela "Huesos de San Lorenzo", ambientada en Parras y Torreón, es un thriller psicológico que cautiva al lector, habiendo sido reconocida con el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz. Otras de sus obras notables incluyen "Partitura para una mujer muerta" y "Contar las noches". Mónica Lavín, prolífica en su labor como poeta, novelista y periodista, ha consolidado su trayectoria con su programa de televisión "Contraseñas", un referente en el ámbito literario. Su novela "Tonada de un viejo amor" es una obra entrañable cuya ambientación en San Lorenzo expone las férreas reglas sociales y las severas consecuencias de su transgresión, sumiendo a los personajes en la soledad y el ostracismo. Otro de sus libros, "Sor Juana en la cocina", ha sido de particular disfrute por su enfoque en la gastronomía, con un epígrafe que reza: "Bien se puede filosofar y aderezar la cena…. Si Aristóteles hubiera guisado mucho más hubiera escrito", una cita evocadora de Sor Filotea. Elmer Mendoza se erige como un referente indiscutible de la novela negra y la narco-literatura, explorando con maestría el lenguaje y la idiosincrasia de los bajos fondos mexicanos que nutren su obra. Arturo Pérez-Reverte, al referirse a su colega, comenta: "Yo a Elmer lo admiro mucho como escritor, sobre todo porque él es el primero que ha fijado por escrito el habla norteña. De todos los quinientos millones de hispanohablantes de la lengua española, los más creativos y los más potentes son los mexicanos del norte: la franja sur de Estados Unidos y el norte de México, debido a tanto contacto con el inglés. Además, a tanto analfabetismo general, se une la osadía del ignorante, que usa mal las palabras y las mezcla con el inglés. Generan una jerga tan potente, tan variada y tan maravillosamente creativa que… "Guacha la raza aquí", como me decías en el taxi, por ejemplo". Mendoza ha sido merecedor del premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2002 y distinguidocuatrocon el Premio Tusquets 2007 por su novela "Balas de plata", además de ser elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Descubrir la literatura del norte a través de las plumas de estos autores es una invitación a la lectura y a la comprensión de nuestra tierra. Este viaje literario se presenta como una oportunidad excepcional para acompañarnos en un recorrido por "Coahuila, tierra anchurosa de indios, mineros y hacendados", tal como la describe Ernesto de la Torre Villar en su obra. Una invitación abierta a todos aquellos que deseen sumergirse en la riqueza cultural y narrativa de la región





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Literatura Coahuila Narrativa Del Norte Autores Mexicanos Eventos Literarios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Comité científico integrado por la UNAM, UAdeC, IPN y UANL evalúa extracción de gas CoahuilaEl Gobierno de México presentó al grupo interdisciplinario intregrado por investigadores y tecnólogos de todo el país, dos de Coahuila, que evaluarán bajo qué condiciones es factible la explotación de gas no convencional en Coahuila; primeros resultados, en dos meses.

Read more »

Coahuila sella alianza con la Universidad de Arizona para impulsar talento en semiconductoresAcuerdo internacional abre oportunidades en innovación, capacitación tecnológica y desarrollo industrial de alto valor

Read more »

Más de un año después inicia la restauración de sitios con pinturas rupestres en CoahuilaUbicados en Cuatro Ciénegas, en enero de 2025 sufrieron saqueo y daños, por la extracción de la figura de una mano pintada y el intento de sustracción de otras dos figuras.

Read more »

De la visibilidad a la participación: el reto del autismo en CoahuilaActivista señala que el reto del autismo en Coahuila es avanzar hacia inclusión y participación desde un enfoque de derechos humanos.

Read more »

Coahuila se ubica como destino de familias desplazadas; analizan estrategia legal para brindar apoyoEl director de la Casa del Migrante en la ciudad de Saltillo señaló que en los últimos meses, además de la llegada de migrantes extranjeros, también atiende a la población mexicana desplazada de estados del sureste y centro del país

Read more »

Mesa 2Entre expectativas, frustraciones y economía precaria, la lectura de poesía revela tensiones del circuito literario.

Read more »