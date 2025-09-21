Vica Andrade recuerda a Memo del Bosque con emotivas fotos a cinco meses de su partida

Vica Andrade comparte imágenes cargadas de significado emocional en memoria de su esposo, Memo del Bosque, a cinco meses de su fallecimiento. Las fotos capturan momentos íntimos de la pareja antes de la metástasis, rememorando su lucha contra el cáncer y su legado.

A cinco meses del fallecimiento de Memo del Bosque, su esposa, Vica Andrade , compartió recientemente en redes sociales dos fotografías cargadas de significado emocional. Estas imágenes fueron tomadas hace aproximadamente un año, justo antes de que la familia recibiera la devastadora noticia de que Memo había desarrollado metástasis . Este recordatorio nos sumerge en la dura realidad que enfrentó la familia, evocando el largo y valiente combate contra el cáncer que Memo libró.

La publicación de Vica Andrade sirve como un conmovedor tributo a su esposo, resaltando la fortaleza y el amor que los unió durante la enfermedad, y la resiliencia demostrada frente a la adversidad. El recuerdo de Memo, una figura emblemática en el mundo del entretenimiento, sigue presente, y estas fotografías son un testimonio visual de su vida y su legado, que perdura en el corazón de quienes lo conocieron y admiraron.\Recordemos que en 2017, Memo del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afectó su sistema linfático. El productor reveló que en ese primer diagnóstico se le detectaron entre 22 y 23 tumores, algunos de ellos comprometiendo sus huesos, además de los ganglios linfáticos. Para combatir la enfermedad, se sometió a múltiples sesiones de quimioterapia y, en 2019, recibió un trasplante de médula ósea. Después de un periodo de hospitalización, regresó a su hogar y en 2020 anunció haber superado la enfermedad, al menos clínicamente, gracias al tratamiento, su disciplina y el apoyo incondicional de su familia. Las fotografías compartidas por Vica muestran momentos íntimos y preciosos de la pareja. En una, se les ve abrazados, sonriendo, justo antes de recibir la noticia de la metástasis, un instante capturado en el tiempo que ahora adquiere una profunda carga emocional. La otra imagen muestra a Memo comiendo, un acto cotidiano y sencillo, que adquiere un significado completamente nuevo al conocer el contexto de lo que estaba por venir. Vica expresó: Hace un año exactamente, la noche antes de recibir la noticia de la metástasis en el cuerpo de Memo. Compartió también que al recibir la noticia, lloraron mucho, pero sin perder la esperanza, Lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. A pesar de las señales de recuperación en 2020, su salud se vio comprometida por complicaciones en los años siguientes. A principios de 2025, se informó sobre su hospitalización en Texas, enfrentando lo que él mismo describió como el intento más grande de salud que haya vivido. Sus síntomas se agravaron, evidenciando agotamiento profundo, cansancio persistente y, finalmente, la confirmación de la metástasis, lo que representó un duro golpe emocional. Su amigo, Jorge Burro Van Rankin, comentó que lo veía muy fatigado, y Memo había expresado su imposibilidad de seguir así.\Memo del Bosque falleció el 7 de abril de 2025 a los 64 años, después de una prolongada batalla contra el cáncer. En los días previos, su estado de salud se deterioró visiblemente, y los síntomas de la metástasis y el desgaste físico eran evidentes para quienes lo visitaban. Tras el anuncio de su fallecimiento, numerosas personalidades del mundo artístico, seguidores y colegas expresaron su dolor y admiración por su fortaleza y reconocieron su importante legado en la televisión mexicana, donde fue una figura clave. En el ámbito personal, Memo y Vica Andrade formaron una familia que hoy lamenta su pérdida, pero también celebra los valiosos momentos compartidos. Tuvieron tres hijos: Luca, Coral y Luna, y Vica tiene un hijo mayor, Sean, de una relación anterior. Durante los últimos años, Memo y Vica conversaron abiertamente sobre sus últimas voluntades, incluyendo el manejo de sus restos, la distribución de objetos personales y su patrimonio, reafirmando que sus hijos serían los principales herederos. Este gesto habla del amor y la preocupación por su familia hasta el final, dejando claro el inquebrantable vínculo que los unía. La publicación de Vica Andrade en redes sociales es un recordatorio conmovedor del impacto que Memo tuvo en la vida de quienes lo amaron y un homenaje a su memoria, resaltando la lucha contra el cáncer, el amor familiar y el legado que permanece vivo





Memo Del Bosque Vica Andrade Cáncer Metástasis Luto

