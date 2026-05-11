Vicealmirante Farías Laguna solicita intervención del Gobierno Federal por falta de pruebas y acceso completo a información en su caso

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que denunció que la Fiscalía General de la República no contó con pruebas suficientes en su caso y pide que se entregue información relacionada con el caso a la Secretaría de Marina.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que sostuvo que la Fiscalía General de la República lo llevó a proceso sin pruebas suficientes para acreditar su presunta relación con una organización criminal vinculada al huachicol fiscal.

La carta, fechada en mayo de 2026, constituye la quinta ocasión en que el sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán solicita la intervención del titular del Ejecutivo federal para que la FGR y la Secretaría de Marina le entreguen información que considera indispensable para ejercer una defensa adecuada. Farías Laguna enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades lo identifican como presunto integrante de una red que participó en la introducción ilegal de millones de litros de combustible transportados en buques. En la misiva, el exmando naval afirmó que durante la audiencia de vinculación a proceso no se presentaron las pruebas suficientes con circunstancias de tiempo, modo y lugar que demostraran su responsabilidad penal.

También señaló que una conferencia de prensa realizada un día antes de esa audiencia lo exhibió públicamente como culpable de delitos relacionados con hidrocarburos, situación que, asegura, afectó su derecho a la presunción de inocencia. Farías Laguna manifestó que existe incertidumbre jurídica en torno a su caso porque no ha recibido acceso completo a la carpeta de investigación, y que tampoco le proporcionan aún la información solicitada a la Secretaría de Marina como parte de los actos de investigación, debido a que las autoridades reservaron esos datos bajo argumentos de seguridad nacional.

Aunque ha estado privado de su libertad durante ocho meses, sujeto a una vulneración sistemática de su presunción de inocencia y derecho a una defensa adecuada, Farías Laguna sostuvo que aún mantiene la esperanza de acceder a la justicia que el Gobierno Federal dice garantizar. Por ello, pidió nuevamente la intervención presidencial para impedir que continúen las injusticias y arbitrariedades en su contra, y expresó que le solicita que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina le proporcionen la información solicitada como derecho de defensa, para así ser coherente con la justicia que dice contar y merecer el Gobierno Federal





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