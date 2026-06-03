Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna acusa a Semar y FGR de obstaculizar su defensa en proceso penal

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, envió una nueva carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que reiteró sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. En la misiva, Farías Laguna acusa a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Fiscalía General de la República (FGR) de obstaculizar la obtención de información relevante para su defensa.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, ha enviado una nueva carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En esta misiva, el exmando naval reiteró sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La carta, fechada el 3 de junio de 2026, representa la sexta comunicación pública que Farías Laguna dirige a la titular del Ejecutivo federal desde que fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 325/2025 y permanece sujeto a prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025.

Farías Laguna es señalado por las autoridades por su presunta participación en una red dedicada al denominado huachicol fiscal. Desde su ingreso al penal federal, ha sostenido que existen violaciones a sus derechos procesales y que diversas instituciones han impedido el desarrollo de una defensa adecuada.

En el documento, el vicealmirante acusa directamente a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Fiscalía General de la República (FGR) de obstaculizar la obtención de información que, según sostiene, sería relevante para esclarecer los hechos que se le imputan. En la carta asegura que desde noviembre de 2025 su defensa ha solicitado diversos actos de investigación a través de la FGR, pero que la Secretaría de Marina ha negado la entrega de información argumentando motivos relacionados con la seguridad nacional.

Además, Farías Laguna cuestiona las razones por las que la Secretaría de Marina mantiene reservada información solicitada por la Fiscalía, argumentando que la información sería relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados. También sostiene que la negativa para proporcionar información constituye una presunta afectación a sus derechos procesales.

En otro apartado de la carta, el vicealmirante cuestiona la forma en que se desarrolló la investigación que derivó en su detención, señalando que fue vinculado a proceso con base en elementos que considera insuficientes y que continúa privado de la libertad sin acceso completo a la carpeta de investigación correspondiente. Farías Laguna reiteró su petición de intervención presidencial para que la Secretaría de Marina proporcione la información requerida por su defensa.

En la parte final del documento, Farías Laguna insistió en que continuará solicitando apoyo para que se esclarezcan los hechos por los que fue procesado





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