Vicente Fernández Jr. discreta sobre Ángela Aguilar y su participación en homenaje a Vicente Fernández

El hijo de El Charro de Huentitán revela en entrevista que fue Ángela Aguilar quien le pidió interpretar "La ley del Monte". Se destaca que ella es quien le solicitó la canción al hijo del charro y él indica que no hubo forzamiento en la inclusión, aunque el hermano de Fernández Jr. niega esta afirmación

Vicente Fernández Jr. despierta la polémica con la interpretación que hace a "La ley del monte" y "El Charro de Huentitán" en disco tributo a su padre.

La participación de Ángela Aguilar en el álbum forjó polémica después de su lanzamiento debido a la colaboración con Christian Nodal. Se destaca que ella es quien le solicitó la canción a Vicente Fernández Jr. en una entrevista. ¿La inclusión de Ángela Aguilar en el álbum es polémica? Afirma América, el hermano de Fernández Jr., que no participó en la elección de los artistas.

Por otro lado, el hijo de El Charro de Huentitán desmentió que haya sido forzada la inclusión. El último álbum incluye duetos con doce intérpretes del regional mexicano y utiliza grabaciones inéditas de Vicente Fernández. Algunos artistas invitados eligieron personalmente el tema que interpretarían con su voz digitalizada





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Música Tabloides Vicente Fernández Jr. Ángela Aguilar La Ley Del Monte El Charro De Huentitán Disco Tributo A Vicente Fernández Participación Polémica Inclusión De Intérpretes Del Regional Mexicano Grabaciones Inéditas De Vicente Fernández Colaboración Con Christian Nodal Duelo Con América

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tras confirmar distanciamiento de Alejandro Fernández, Alex Fernández queda fuera de homenaje a Vicente FernándezEl cantante compartió un contundente mensaje después del homenaje que recibió su abuelo

Read more »

Emergen más denuncias contra Blajaith Aguilar: golpes, no tomar agua, sumisión o castigo…Luego de que cuatro de las cinco gimnastas que forman parte del conjunto de esta especialidad hicieron público que denunciaron ante a Aguilar en Fevimtra, otras voces se sumaron para señalar lo que le ha hecho a generaciones enteras de deportistas.

Read more »

Destituyen a Blajaith Aguilar como entrenadora nacional de gimnasia rítmicaLuego de una reunión entre los titulares de la FMG y el COM, se tomó la decisión de separar del cargo a la instructora por denuncias de violencia física y psicológica.

Read more »

Ampliará UV cupo de nuevo ingreso; de 21 mil, matrícula llegará a 27 mil: Martín AguilarEl rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, informó que la institución proyecta aumentar su matrícula de casi 21 mil a hasta 27 mil estudiantes con programas virtuales e híbridos,...

Read more »