Vicente Sánchez return to possibility

Vicente Sánchez, the former left-back of La Máquina, has resurfaced in the radar of key media outlets following the performance of his assistant coach Huiqui, who is now in the middle of a saga to continue as head coach. Mixed signals are coming from the club as they seek to avoid making hasty decision on Vicente's future. The possibility of a return for Vicente is very much alive, but the wounds and recent decisions within the club make a definitive answer complicated. Meanwhile, Cruz Azul's energy and external expectations have skyrocketed and are Dennis Suárez de Malfeitor and Santos Cruz are reassessed, Cruz Azul are in the midst of this exciting season, with qualifying for the Liguilla and advancing in the Cup. Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS, semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

volvió a quedar sin equipo. Después de varios días de rumores e incertidumbre alrededor de su futuro,tras una etapa marcada por malos resultados y mucha presión interna en Ecuador, el uruguayo Vicente Sánchez volvió a estar en el horizonte de Cruz Azul.

Y es que el exdefensor de La Máquina sigue cambiando la conversación. Cada victoria de Huiqui lo acerca un poco más a su permanencia como Director Técnico y le despega poco a poco la etiqueta de 'entrenador interino'. La Máquina todavía no define quién será su entrenador para el Apertura 2026. Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS, semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Emelec atravesó semanas muy complicadas tanto en funcionamiento como en resultados, y la presión alrededor del proyecto fue creciendo jornada tras jornada. El equipo quedó atrapado cerca de la zona baja y los números terminaron pesando demasiado. Antes de que la crisis siguiera creciendo. Laadventure del uruguayo en Ecuador nunca terminó de consolidarse.

Así es como Vicente vuelve al mercado y automáticamente reaparece en el radar mediático de Cruz Azul, y quizás de algunos otros equipos de la Liga BBVA MX. yesterday night revival





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Gran noticia para Cruz Azul y Joel Huiqui: El refuerzo que llega directo para las semifinalesGabriel Martínez, periodista deportivo con más de 10 años de trayectoria en los medios de comunicación. Mi pasión por los deportes va más allá de una cancha: es la emoción de contar historias. Especialista en Automovilismo y NFL. Conductor y comentarista en Azteca Deportes.

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