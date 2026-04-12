Vicente Saldívar vs. Howard Winstone: Una Rivalidad Épica en el Ring

Revive la emocionante rivalidad entre el boxeador mexicano Vicente Saldívar y el galés Howard Winstone, con sus tres legendarios enfrentamientos en el Estadio Azteca, Londres y Gales, que marcaron la historia del boxeo.

El legendario boxeador mexicano Vicente Saldívar protagonizó un capítulo inolvidable en su carrera al enfrentarse al galés Howard Winstone en tres ocasiones, dejando una huella imborrable en la historia del boxeo. La primera de estas batallas épicas tuvo lugar en el emblemático Estadio Azteca , un escenario que se vistió de gala para recibir a estos dos titanes del ring el 14 de octubre de 1967.

El evento, que marcó la primera presentación pugilística en este coloso deportivo, generó una gran expectativa entre los aficionados, quienes anticipaban un enfrentamiento lleno de emoción y técnica. EL UNIVERSAL, en su cobertura, predijo que la pelea sería el tercer fracaso para Winstone, argumentando que si no pudo vencer a Saldívar en su propia tierra, menos posibilidades tendría en territorio mexicano. El Estadio Azteca, conocido por albergar eventos de magnitud, modificó su cancha para esta noche especial, atrayendo a miles de espectadores. En total, se disputaron cuatro combates de boxeo esa noche, pero el enfrentamiento entre Saldívar y Winstone fue el plato fuerte, culminando una serie de encuentros que llevaron a estos dos boxeadores a recorrer Inglaterra, Gales y finalmente México, dejando una estela de pasión y competitividad. \Vicente Saldívar, conocido por su destreza y contundencia, llegó a este enfrentamiento con un impresionante récord de 34 peleas, con solo una derrota a cuestas, acumulando 24 victorias por nocaut, ocho por decisión y una por descalificación. Su camino hacia la cima comenzó el 26 de septiembre de 1964 en el Toreo de Cuatro Caminos, donde conquistó el título en la categoría peso pluma tras vencer al cubano-mexicano Ultiminio Ramos. A partir de ese momento, Saldívar se convirtió en el objetivo de varios retadores. Raúl Rojas y Floyd Robertson lo desafiaron, cada uno en una ocasión, seguidos por el japonés Mitsunori Seki, quien se enfrentó a Saldívar en dos ocasiones, y por supuesto, Howard Winstone. La segunda contienda entre Saldívar y Winstone, una de las más recordadas, se llevó a cabo en 1965 en el Earls Court Arena de Londres, Inglaterra. El recinto, con capacidad para 18 mil espectadores, se llenó para presenciar este esperado duelo. A pesar de que Winstone contaba con el apoyo del público local, las apuestas favorecían al campeón mexicano. \El combate en Londres fue un despliegue de habilidad y estrategia. Winstone, con su jab izquierdo como arma principal, inició con ímpetu, pero Saldívar no tardó en tomar el control. El mexicano conectó golpes precisos al torso de Winstone, obligándolo a retroceder y a sufrir una herida en la ceja que requirió atención constante. Según los reportes de EL UNIVERSAL, Saldívar convirtió a Winstone en un “cómodo blanco” con sus ganchos de izquierda, sellando su victoria. Tras la pelea, Winstone, con el rostro marcado, reconoció la superioridad de Saldívar. El boxeador mexicano, por su parte, expresó que fue una de las mejores peleas de su vida, atribuyendo el mérito a su rival. La tercera y última batalla entre ambos gladiadores tuvo lugar el 15 de junio de 1967 en el Ninian Park de Cardiff, Gales. Ante 35 mil espectadores, Winstone buscaba la revancha, pero Saldívar demostró nuevamente su valía. La pelea, descrita como emocionante por EL UNIVERSAL, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. La rivalidad entre Saldívar y Winstone trascendió lo deportivo, convirtiéndose en un símbolo de la tenacidad y el espíritu de lucha en el mundo del boxeo





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