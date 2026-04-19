Vicepresidente de EE.UU. liderará negociaciones con Irán en Pakistán en medio de amenazas y estancamiento diplomático

JD Vance encabezará la delegación estadounidense en Pakistán para dialogar con Irán, mientras Donald Trump reitera amenazas de destruir infraestructura iraní. Las conversaciones se presentan difíciles ante las diferencias sobre el programa nuclear y el Estrecho de Ormuz, y la continuidad del alto el fuego en Líbano es incierta.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, liderará la delegación estadounidense en las próximas negociaciones con Irán en Pakistán , según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. Esta declaración llega en un momento de alta tensión, marcado por recientes amenazas del presidente Donald Trump , quien advirtió sobre la posible destrucción de la infraestructura iraní si el diálogo fracasa.

Vance ya encabezó la comitiva estadounidense en el primer ciclo de conversaciones en Pakistán, y se espera que en esta ocasión le acompañen el emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.

El anuncio de la participación estadounidense en Pakistán por parte del presidente Trump generó cierta confusión inicial. Si bien comunicó que una delegación estaría en el país el lunes, la fecha exacta de las conversaciones permaneció incierta. Previamente, Trump había declarado a ABC News que el vicepresidente Vance no formaría parte de la comitiva por motivos de seguridad, contradiciendo la información posterior de la Casa Blanca.

Las negociaciones se perfilan como particularmente complejas, a pesar de que Trump había expresado previamente a AFP que un acuerdo de paz estaba 'muy cerca' y que Irán había accedido a entregar su uranio enriquecido. Sin embargo, Irán ha negado esta afirmación, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha reiterado que el desarrollo de un programa nuclear es un 'derecho' para su país.

La continuidad del alto el fuego, que comenzó el 8 de abril, pende de un hilo y podría expirar esta semana si no se alcanzan avances significativos en las conversaciones. El conflicto en Oriente Medio, que se intensificó a partir del 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha causado miles de fallecidos, principalmente en Irán y Líbano, y ha tenido un impacto considerable en la economía global.

Trump ha defendido la ofensiva argumentando que Irán se acercaba a poseer un arma nuclear, una acusación que Teherán rechaza, insistiendo en que su programa atómico tiene fines puramente civiles.

El mandatario estadounidense ha ofrecido a Irán un 'acuerdo razonable', pero ha reiterado su amenaza de que, en caso de rechazo, Estados Unidos procederá a destruir 'todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán'. La complejidad de alcanzar un entendimiento sobre el programa nuclear iraní se ve agravada por la disputa sobre el Estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital por la que transitaba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Irán había bloqueado esta vía como medida de presión durante la guerra, a lo que Estados Unidos respondió anunciando un 'bloqueo' naval propio del paso. Trump acusó recientemente a Teherán de violar el alto el fuego de dos semanas al perpetrar ataques en el Estrecho de Ormuz. En su mensaje en redes sociales, el presidente combinó un tono conciliador con amenazas directas: 'Si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años. ¡SE ACABÓ HACERSE EL BUENO!'

Irán había anunciado la reapertura del estrecho el viernes, en reconocimiento del alto el fuego entre Israel y Hezbolá en el Líbano, una exigencia clave de Teherán. Sin embargo, al día siguiente lo volvió a cerrar, en respuesta a la persistencia del bloqueo estadounidense. Múltiples buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron objeto de disparos el sábado, y el domingo no se registró actividad en el paso.

La Cancillería iraní calificó el bloqueo naval estadounidense de los puertos de Irán como una 'violación del alto el fuego' y un 'castigo colectivo a la población iraní', equiparándolo a un 'crimen de guerra y un crimen contra la humanidad'. Mientras tanto, en Líbano, otro frente del conflicto, el ejército israelí mantiene su presencia en una franja de diez kilómetros desde la frontera, a la espera de los resultados de las conversaciones.

El cese al fuego entre Israel y Hezbolá se mantiene, tras mes y medio de hostilidades que han dejado cerca de 2.300 muertos y un millón de desplazados en Líbano. No obstante, la incertidumbre prevalece, y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido que su ejército usará 'toda su fuerza' en Líbano si las tropas israelíes enfrentan alguna amenaza durante la tregua. Aprovechando la calma relativa, el ejército libanés trabaja en la reparación de infraestructuras dañadas por los bombardeos, aunque muchos habitantes muestran dudas sobre regresar permanentemente





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