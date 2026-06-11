Victor Wembanyama sufre agresión con huevo por parte de aficionados tras la derrota de los Spurs en Nueva York

El jugador de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, fue blanco de abucheos e insultos y casi alcanzado por un huevo lanzado por aficionados cuando regresaba a su hotel después de la derrota ante los Knicks. El incidente se produjo en medio de celebraciones tumultuosas por la victoria de los Knicks que dejaron 56 detenidos.

La noche para Victor Wembanyama en el Madison Square Garden resultó mucho más complicated de lo que cualquier resultado deportivo podría indicar. Después de una dolorosa derrota de los Spurs de San Antonio ante los New York Knicks , donde el equipo texano desperdició una ventaja de 29 puntos para quedar al borde de la eliminación en el cuarto partido de la serie, el joven prodigio francés enfrentó una situación desagradable lejos de la cancha.

Horas después del pitazo final, cuando regresaba a su hotel en la ciudad, un grupo de aficionados lo esperaba y lo recibió con una lluvia de abucheos e insultos. La tensión escaló rápidamente hasta el punto que al menos una persona de entre la multitud lanzó un huevo en su dirección.

El incidente fue capturado en video por testigos y rápidamente difundido en redes sociales, mostrando el momento exacto en que el proyectulo, afortunadamente no letal, impacta contra una señal de tránsito cerca de la entrada del establecimiento. Wembanyama, acompañado por personal de seguridad, se detuvo un instante y giró hacia uno de los manifestantes, encarándolo brevemente antes de proseguir su camino hacia el interior del hotel.

Hasta el momento, la organización de los Spurs no ha emitido un comunicado oficial confirmando si el jugador fue alcanzado físicamente por el huevo o si han presentado una queja formal ante las autoridades correspondientes por lo sucedido. Este acto de intimidación ocurre en un contexto de gran frustración para la franquicia, que vio cómo una ventaja abrumadora se esfumaba en cuestión de minutos.

El propio Wembanyama había tenido un cierre complicado en la cancha, fallando dos tiros libres cruciales en los minutos finales del partido, lo que alimentó la euforia de la afición local y, al parecer, la intolerancia de algunos seguidores. La remontada épica de los Knicks desencadenó celebraciones masivas en las calles de Nueva York. Miles de fanáticos salieron a festejar, escena que incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales, personas trepando postes de alumbrado y disturbios menores.

El Departamento de Policía de Nueva York reportó la detención de 56 individuos por cargos que van desde agresión hasta alteración del orden público. En un comunicado, la corporación lamentó la conducta: "Una vez más, hubo grandes multitudes de personas que incurrieron en un comportamiento increíblemente imprudente y peligroso anoche, tanto durante como después del partido".

A pesar de la amplia circulación de los videos del incidente del huevo, un portavoz de la policía neoyorquina declaró que no existe un reporte oficial registrado sobre ese evento específico, lo que sugiere que, por ahora, el asunto podría resolverse de manera privada o carece de denuncia formal. Lo sucedido plantea una vez más el debate sobre la seguridad de los atletas fuera de las instalaciones deportivas, especialmente en ciudades con una intensa pasión como Nueva York, donde las emociones desbordadas pueden transformar una derrota deportiva en un acto de hostilidad personal





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