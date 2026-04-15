Victoria Liberal en Elección Parcial Consolida Poder de Carney y Acerca Gobierno a Mayoría

El Partido Liberal gana un escaño clave en University-Rosedale, acercándose a la mayoría parlamentaria y fortaleciendo la posición del Primer Ministro Carney ante la guerra comercial con EE. UU. y la incertidumbre económica.

El lunes pasado, Canadá se convirtió en el escenario de tres elecciones parciales cruciales en las provincias de Ontario y Quebec. Dos de estas circunscripciones, tradicionalmente bastiones del Partido Liberal , han sido objeto de intensa atención. Los resultados preliminares, confirmados por CBC News, apuntan a una victoria significativa para el Partido Liberal en la circunscripción de University-Rosedale, un distrito que anteriormente representaba la ex viceprimera ministra Chrystia Freeland.

Freeland renunció a su escaño tras asumir un rol como asesora de desarrollo económico en Ucrania. La obtención de este escaño otorga al Partido Liberal, bajo el liderazgo de Carney, un total de 172 escaños en la Cámara de los Comunes, un órgano legislativo compuesto por 343 miembros. Esta suma de escaños se acerca cada vez más a la mayoría absoluta, un objetivo que Carney ha señalado como fundamental para afrontar con mayor contundencia la guerra comercial impuesta por Donald Trump contra Estados Unidos. La importancia de una mayoría parlamentaria ha sido destacada por expertos en política canadiense. Andrew McDougall, profesor adjunto de política canadiense en la Universidad de Toronto, enfatizó que una mayoría permitiría a Carney implementar su agenda legislativa sin la necesidad de negociar constantemente con la oposición para obtener los votos necesarios. En el último año, el gobierno liberal ha dependido en gran medida del apoyo selectivo de los partidos opositores, especialmente los conservadores, para la aprobación de leyes clave en materia económica y comercial. Un gobierno con mayoría no solo agilizaría el proceso legislativo, sino que también otorgaría a Carney la prerrogativa de determinar la fecha de las próximas elecciones generales. Los gobiernos minoritarios, por el contrario, enfrentan el riesgo de elecciones anticipadas si pierden una moción de confianza y, en promedio, su duración es inferior a dos años. Esta victoria parcial refuerza la posición de Carney, consolidando su liderazgo al menos hasta las próximas elecciones nacionales, proyectadas para 2029. Cabe recordar que la última vez que un gobierno federal canadiense gozó de una mayoría parlamentaria fue durante el mandato de Justin Trudeau, entre 2015 y 2019. El fortalecimiento del poder de Carney no es un fenómeno reciente; se ha visto amplificado por la sorprendente deserción de cinco legisladores de la oposición al Partido Liberal en un lapso de cinco meses. Esta dinámica de traspasos de partido recuerda a los períodos de consolidación política liderados por figuras históricas como John A. Macdonald, el primer Primer Ministro de Canadá, y Jean Chrétien, quien gobernó el país entre 1993 y 2003. La más reciente de estas adhesiones fue la de Marilyn Gladu, una política conservadora de larga trayectoria, quien el miércoles decidió unirse al gobierno de Carney. Gladu justificó su decisión afirmando que Canadá requiere un líder firme y decidido para navegar la incertidumbre generada por los aranceles considerados injustificados por parte de Estados Unidos. En cuanto a las otras dos circunscripciones en disputa, la contienda en Terrebonne, Quebec, se presenta sumamente reñida entre el Bloc Québécois y el Partido Liberal. En las últimas elecciones federales, los liberales obtuvieron la victoria en Terrebonne por un margen de un solo voto, un resultado que fue posteriormente anulado por la Corte Suprema de Canadá debido a un error tipográfico en los sobres de votación. La tercera elección parcial se llevó a cabo en Ontario para cubrir el escaño del ex legislador liberal Bill Blair, quien dimitió tras ser designado Alto Comisionado en el Reino Unido. Las proyecciones iniciales y el recuento preliminar favorecen al Partido Liberal en esta circunscripción, sugiriendo que también conservarán este escaño. Laura Stephenson, directora del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Western Ontario, ha señalado un cambio en el enfoque del liderazgo de Carney en comparación con su predecesor, Justin Trudeau. Mientras Trudeau orientó al partido hacia la izquierda, priorizando temas como la reconciliación con los pueblos indígenas, los derechos de minorías y la inmigración, Carney, percibido como un líder más centrista, está centrado en asuntos más inmediatos. Según Stephenson, la prioridad de Carney es guiar a Canadá a través de la crisis económica actual, en lugar de embarcarse en transformaciones sociales profundas. En tiempos de adversidad económica, los cálculos políticos se modifican, y la supervivencia del país se convierte en la máxima prioridad. Una encuesta reciente de Nanos revela que más de la mitad de los canadienses prefieren a Carney como Primer Ministro, superando significativamente al líder conservador Pierre Poilievre, quien solo cuenta con el apoyo del 23%. Antes de la llegada de Carney al liderazgo liberal el año pasado, las proyecciones indicaban una victoria contundente para Poilievre en las próximas elecciones. Sin embargo, la gestión de Carney frente a las tensiones comerciales con Estados Unidos y su habilidad para proyectar una imagen de competencia económica han ganado la confianza de una parte considerable del electorado. McDougall concluye que Carney ha logrado demostrar a los canadienses su capacidad para manejar la relación con Trump, gestionar la economía y liderar el país de manera competente, y hasta ahora, las alternativas presentadas por la oposición no han logrado cautivar de manera decisiva a la opinión pública





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