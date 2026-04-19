Victoria y Resiliencia: Jardine Celebra Triunfo Ante Toluca y Rechaza Rumores de Renuncia

El timonel americanista André Jardine valoró la crucial victoria ante Toluca, destacando la recuperación anímica del equipo tras la eliminación en CONCACAF. Desmintió rumores de renuncia y reveló el impacto positivo del apoyo del dueño del club en un momento difícil, reafirmando su compromiso con el proyecto y la búsqueda de la liguilla.

La victoria del Club América ante los Diablos Rojos del Toluca significó un respiro crucial para el técnico André Jardine y su equipo. Tras la reciente eliminación en la CONCACAF Champions Cup, el triunfo era imperativo para recuperar la confianza de la plantilla y reafirmar su proyecto. En la rueda de prensa posterior al partido, Jardine abordó no solo la importancia del resultado, sino también la confrontación que se suscitó al finalizar el encuentro.

Respecto a la trifulca, el estratega americanista confesó desconocer el origen exacto de la tensión, pero enfatizó su decisión de mantenerse al margen. Jardine explicó que se conoce bien y es consciente de su temperamento si se involucrara en una disputa, por lo que prefirió distanciarse para evitar un mayor escalamiento de la situación. A pesar de la calentura del momento, el técnico envió un mensaje de respeto hacia el rival, el Club Deportivo Toluca y su cuerpo técnico encabezado por Ignacio Ambriz. Reconoció que en partidos de alta competencia, donde ambos equipos luchan por los primeros lugares, es normal que surjan fricciones, pero subrayó que esas situaciones quedan atrás una vez finalizado el encuentro.

Jardine también resaltó la relevancia de la victoria ante los Choriceros, un rival histórico y el actual campeón, en el contexto de la Liga MX. Según sus declaraciones, este triunfo es fundamental para mantener vivas las aspiraciones de clasificación a la liguilla. El técnico calificó el encuentro como duro y reconoció el mérito del equipo al demostrar compromiso y la capacidad de reponerse ante la adversidad. La victoria, en este sentido, es una clara manifestación de lo que son como grupo y de lo mucho que representa la camiseta del América para cada uno de ellos. El técnico expresó su felicidad por el resultado obtenido.

Además, Jardine desmintió categóricamente los rumores sobre su posible renuncia tras la eliminación en la Champions Cup. Fue enfático al señalar que como entrenador no dimitirá, a menos que ocurra una situación de extrema gravedad. Manifestó su profundo compromiso con el proyecto y la firme convicción de darle la vuelta a la temporada, reconociendo que el equipo se encuentra en un proceso de reestructuración. La sensación que tiene es de que pueden recuperarse y tener un buen desempeño en el torneo local.

El técnico brasileño compartió detalles sobre la reciente visita del dueño del club, Emilio Azcárraga, a la plantilla. Describió la presencia del directivo como un acto de liderazgo y apoyo en un momento delicado. Según Jardine, la visita del patrón fue una sorpresa grata para todos, especialmente en un momento de tristeza tras la eliminación. El dueño transmitió su confianza en el equipo y su capacidad para recuperarse rápidamente, enfocándose en el partido inmediato. Escuchar palabras de aliento y fe por parte del máximo líder de la institución, en uno de los momentos más difíciles desde su llegada al banquillo americanista, sirvió como un impulso adicional para el plantel.

Con este importante triunfo, el Club América concluye la jornada 15 en la sexta posición de la tabla general, sumando 22 puntos. Su próximo compromiso será el martes ante León, un rival directo en la lucha por asegurar un puesto en la fase final del torneo, donde cada partido se torna crucial en la aspiración por el campeonato





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