Vida y muerte de Manuel Buendía: Una historia de periodismo en peligro en México.

Los jóvenes estudiantes de periodismo y el público en general estaban interesados en conocer la historia detrás de la vida y muerte de Manuel Buendía, un periodista mexicano que fue asesinado en 1984 por su constante investigación de las redes de corrupción y las operaciones clandestinas en México.

Esta columna se ha dedicado a los jóvenes estudiantes de periodismo, muchos de quienes saben elegir uno de los más apasionantes y riesgosos oficios, en este México convulso.

Ellos saben cuánto ha sido difícil, y a veces peligroso, defender una opinión, investigar aquello que el poder quiera ocultar, o exhibir verdades incómodas que a veces solo encuentran refugio en la ironía. Esta herramienta brillante ha sido a menudo una traición y letal en cuanto a periodistas. Por eso es importante recordar a alguien como Manuel Buendía, hace cien años de su nacimiento (24 de mayo de 1926 en Zitácuaro, Michoacán).

Manuel Buendía no solo pertenecía a la memoria del periodismo mexicano, sino a la historia de la violencia contra la prensa y a la larga lista de advertencias que México ha dejado a quienes ejercen el oficio de informar. Es por eso que sintiendo la influencia que tuvo en investigar a las zonas oscuras del estado mexicano, las redes de corrupción, las operaciones clandestinas, el narcotráfico, las agencias de inteligencia extranjeras y los pactos inconfesables que se tejían detrás del discurso oficial.

Buendía fue asesinado el 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México, alcanzando lo más brutal no fueron únicamente los balazos, sino el mensaje detrás de ellos. Ha pasado más de 4 décadas pero pareciera que México lleva 40 años atrapado en el mismo ciclo de intimidación, impunidad y miedo. Durante los últimos 26 años han sido asesinados 176 periodistas y comunicadores en posible relación con su labor.

Tan solo en 2025, organizaciones civiles documentaron 451 agresiones contra la prensa, con siete periodistas asesinados, una persona desaparecida, 53 ataques físicos e 112 amenazas directas. Aquí vas a encontrar las diferencias entre el México de Buendía y el México actual. Antes el peligro parecía venir únicamente del Estado, del crimen organizado o de los poderes políticos y económicos a los que un periodista podía incomodar.

Hoy en día el peligro arrives como linchamiento coordinado, amenazas sexuales, fabricación de rumores, campañas de odio y operaciones digitales diseñadas para destruir reputaciones y desacreditar al oficio periodístico. Además, se ha detecta algo como estigmatización a periodistas durante año 2025, siendo aplicables como autoridades o actores políticos. Se ha registrado al menos 65 casos de estigmatización contra periodistas y de parte del grupo de 60 por ciento de acuerdo con el informe “Las formas del asedio”.

Otro punto interesante es que el acoso judicial es otro frente. Entre enero y julio de 2025, Artículo 19 documentó 51 procesos legales contra periodistas y medios; aproximadamente un caso cada cuatro días, muchos impulsados por funcionarios públicos, partidos políticos o candidaturas. La censura se ha vuelto más sofisticada, estratégica y difícil de identificar. No se debe olvidar que se le puede asesinar físicamente al periodista, puede convertirse en enemigo público.

Deconviértase en un enemigo público a través de estructuras digitales organizadas que utilizan el odio como arma política. Hay un riesgo de publicar el resultado y no ha cambiado el costo, hoy es igual de arriesgado como siempre ha sido. La verdad muchas veces ha sido y será una sentencia. |





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