Video muestra el momento en que comerciantes y asistentes huyen luego del incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas en Los Mochis (Sinaloa)

Un video muestra el momento exacto en que comerciantes y asistentes de la Plaza Fiesta Las Palmas en Los Mochis comenzaron a huir del incendio que se propaga rápidamente por el inmueble, dejando al menos 6 muertos y hospitalizando a otros 12 personas.

A través de redes sociales circula una video del momento exacto en que comerciantes y asistentes de la Plaza Fiesta Las Palmas en Los Mochis comenzaron a huir del fuego que rápidamente se expandió por el inmueble dejó 6 muertos y al menos 12 personas hospitalizadas durante el pasado 7 de mayo.

Una segunda adolescente, quien vestía su uniforme de secundaria y cargaba su mochila en las espaldas, ignoró las discusiones del resto de los presentes y se alejó a toda velocidad por el pasillo para escapar del fuego. Incendio dejó 6 muertos Durante el video se aprecia el instante en que una adolescente le advierte a una vendedora en múltiples ocasiones que debe retirarse del lugar ante el riesgo que representa el fuego, el cual de un segundo a otro genera amplias columnas de humo que saturaron el negocio de ropa y papelería.

En cuestión de segundos se propaga el incendio en una plaza comercial de Los Mochis, Sinaloa. Se ve como una jovencita alarma del incendio y en un instante se llena de humo, ojalá estén con bien ya que al momento han fallecido 8 personas confirmadas por autoridades #sinalo





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