Video viral de Chabelo en una playa de Asia: ¿Realidad o montaje con IA?

Un video que supuestamente muestra a Chabelo en una playa de Asia se ha vuelto viral en redes sociales, generando polémica y especulaciones sobre su autenticidad. Expertos confirman que se trata de un montaje realizado con Inteligencia Artificial.

En las redes sociales se ha difundido un video que supuestamente muestra a Chabelo , el icónico actor mexicano, en una playa de Asia. Plataformas como TikTok y Facebook han replicado el clip, donde se observa a un hombre con un gran parecido físico al fallecido artista.

Chabelo, cuyo nombre real era Xavier López Rodríguez, murió el 25 de marzo de 2023 en la Ciudad de México debido a un choque séptico derivado de complicaciones abdominales. El video fue grabado por un joven turista que, al ver al hombre, exclamó: 'Pero, ¿ese no es Chabelo? ¿Por qué nos engañó? Esto lo debe saber todo México'.

Esta afirmación generó un gran revuelo en las redes sociales, ya que muchos usuarios creyeron que el actor había fingido su muerte. Sin embargo, tras un análisis más detallado, se descubrió que el video es una creación de Inteligencia Artificial, lo que confirma que se trata de un montaje. El clip se suma a una creciente lista de contenidos generados con IA que buscan generar polémica y viralidad en las redes sociales.

A pesar de las similitudes físicas entre el hombre del video y Chabelo, no hay evidencia real de que se trate del actor. La mayoría de los usuarios que compartieron el video lo hicieron sin verificar su autenticidad, lo que demuestra la facilidad con la que la desinformación puede propagarse en la era digital.

Expertos en tecnología han advertido sobre el uso malintencionado de la IA para crear contenido falso que puede confundir al público y dañar la reputación de figuras públicas. En este caso, el video de Chabelo es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede ser utilizada para manipular la percepción de la realidad.

A pesar de las aclaraciones, el video sigue circulando en las redes sociales, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las plataformas en la verificación de contenidos y la educación de los usuarios para identificar información falsa





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