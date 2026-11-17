El viento sopla con intensidad en el Golfo de México, causando oleaje peligroso y subida del mar. Disfruta de cielos despejados y temperaturas agradables este martes.

Las condiciones climáticas en la región de Houston experimentan una dualidad notable durante este martes. Mientras que el cielo se mantiene mayormente despejado y se registran temperaturas máximas agradables, las aguas del Golfo de México presentan una dinámica más compleja y peligrosa para la navegación. La situación está siendo monitoreada de cerca por las autoridades locales y los meteorólogos.

Intensidad del viento genera marejada atípica en la zona costera

El fenómeno principal que afecta la costa es la corriente de viento que sopla con bastante intensidad desde hace dos días consecutivos. Según la información técnica proporcionada, el viento, además de su fuerza, mantiene una dirección específica que está generando un oleaje complicado y picado. Este efecto meteorológico ha provocado un aumento atípico en el nivel del mar, elevando las aguas al menos un pie o un pie y medio por encima de lo que se considera habitual para esta época del año.

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El responsable de la transmisión, Gastón Heredia, ha detallado que la situación persiste aunque la intensidad del viento haya disminuido ligeramente en comparación con el día anterior. Sin embargo, la fuerza actual es suficiente para mantener las olas por encima de cuatro pies, especialmente hacia el interior de la bahía. Esta marejada obligada por la dirección del viento hace que las olas lleguen más adentro de lo normal, aumentando el riesgo de corrientes marinas peligrosas.

Advertencias vigentes para pequeñas embarcaciones y seguridad

Las autoridades han emitido advertencias específicas dirigidas a los navegantes de pequeñas embarcaciones. Las alertas indican que las olas continuarán por encima de los cuatro pies de altura y se extenderán hacia el interior de la zona de cobertura. Estas advertencias están vigentes al menos durante todo el día de hoy y es muy probable que se extiendan hasta el día siguiente, miércoles, y parte del jueves, dependiendo de la evolución de las condiciones del viento.

La persistencia de estas condiciones en aguas interiores representa un riesgo significativo debido a la combinación de altura de ola y dirección del viento. Los usuarios que planean actividades acuáticas en la bahía deben tener especial precaución, ya que las corrientes generadas por este oleaje complicado pueden ser difíciles de navegar para embarcaciones menores.

Clima seco y temperaturas otoñales en la región norte

En contraste con la agitación en el mar, el pronóstico para la tierra firme es placentero y seco, característico de la temporada otoñal. No se espera nubosidad significativa ni lluvia durante la mayor parte del día. La temperatura actual se sitúa en los 64 grados Fahrenheit, con una zona de temperaturas más frescas que oscila entre 61 y 63 grados.

Las áreas más al norte de la región están experimentando las temperaturas más bajas, con registros de 61 grados, lo que confirma un perfil de frío leve pero agradable. Esta situación atmosférica estable contrasta marcadamente con la inestabilidad hidrodinámica en la costa, ofreciendo un día claro para actividades terrestres mientras se monitorea la elevación del nivel del mar.