Viernes de estrenos musicales: Ozuna, Erick Brian, Jerry Di y más sorpresas

Este viernes llega cargado de lanzamientos musicales que van desde el regreso de Ozuna con 'Mi Yo de Antes' hasta colaboraciones como 'Desayuno Pa' 2' de Erick Brian y Jerry Di. Álbumes debut, covers y fusiones de géneros marcan la pauta para el fin de semana.

Este viernes musical está cargado de estrenos que prometen marcar el ritmo del fin de semana. Desde el regreso de grandes figuras hasta debutantes que llegan con fuerza, la escena musical latina se renueva con una variedad de géneros y colaboraciones.

Ozuna nos sorprende con su nuevo tema "Mi Yo de Antes", una canción que invita a un viaje introspectivo a través del tiempo, recordando sus raíces y la evolución de su carrera. Con un ritmo envolvente y letras nostálgicas, el artista puertorriqueño conecta con sus seguidores mostrando una faceta más personal. La producción cuidada y los arreglos melódicos hacen de este sencillo una pieza imperdible para los amantes del género urbano.

Erick Brian y Jerry Di se unen en "Desayuno Pa' 2", una canción que captura la chispa del coqueteo que se transforma en romance. Con una letra que describe momentos cotidianos como compartir un café al amanecer, el tema se convierte en un himno para las nuevas relaciones.

Por otro lado, Sky Rompiendo reúne al rapero Kris R y a Jere Klein en "CX5", un reggaetón intenso que desvela los secretos de la madrugada colombiana. La canción destaca por su beat vibrante y la química entre los artistas, transportando al oyente a la vida nocturna de las calles de Colombia. Baby Rasta y Gringo vuelven a conectar con su público con "VISIÓN", un tema que rescata la narrativa emotiva y el romance dentro del género urbano.

La canción refleja la esencia que los ha caracterizado desde sus inicios, combinando letras profundas con ritmos pegajosos. En el ámbito pop, ROBI presenta su álbum debut homónimo, un proyecto que fusiona pop, alternativo y sonidos urbanos, marcando una nueva etapa artística. El disco incluye colaboraciones y muestra una evolución musical significativa.

LENCHO también estrena su primer álbum, "TEOFANÍA", compuesto por 14 canciones, con "ENCERRONES" como focus track junto a Peso Pluma, un corrido tumbado que explora la intimidad y el deseo. Desde Venezuela, Yorghaki lanza su esperado disco "ANTES DE QUE SEA TARDE", con ocho canciones que incluyen el tema "abusadOra" junto a Beéle. El proyecto destaca por su versatilidad y letras que conectan con la audiencia.

En el terreno de los covers, MONOGEM presenta "BAILE INOLVIDABLE", una versión del clásico de Bad Bunny con un toque personal que la convierte en una canción perfecta para el fin de semana. Malú Trevejo, por su parte, reinterpreta el clásico de Celia Cruz en clave de cumbia, fusionando su identidad cultural con un sonido contemporáneo.

La escena underground también tiene su espacio con MARIPOSA y FFLean, quienes presentan "CAVALO FLOW", una alianza nacida en clubes de Ámsterdam que busca amplificar la representación latina en la música electrónica. Clemente y Su Elección Privada traen "130XDNV", un corrido malandro que retrata una vida de velocidad y ambición.

Finalmente, Helado Negro y Reyna Tropical cierran la jornada con "Sensación", segundo sencillo de su colaboración y adelanto del álbum "Helado Tropical", que explora la intimidad desde una perspectiva amplia. Sin duda, un viernes lleno de estrenos que ofrecen algo para todos los gustos





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