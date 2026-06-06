Viggo Mortensen compró los caballos de 'El Señor de los Anillos' tras terminar la trilogía

El actor Viggo Mortensen, conocido por interpretar a Aragorn en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', compró tres de los caballos utilizados en la filmación tras concluir las grabaciones. Este gesto refleja el profundo vínculo que estableció con los animales y su compromiso con su bienestar a largo plazo.

El pacto de honor de Viggo Mortensen : por qué compró a los caballos de 'El Señor de los Anillos' tras terminar el rodaje. Durante la filmación de la aclamada trilogía de 'El Señor de los Anillos', el actor Viggo Mortensen , quien interpretó a Aragorn , desarrolló un vínculo profundo con los caballos que participaron en la producción.

Este lazo fue tan significativo que, al concluir las grabaciones, decidió comprar a tres de estos animales para garantizar su bienestar y darles un hogar. Según relató el propio Mortensen en entrevistas, los dos principales caballos que él montaba en la película, un castaño y un rojizo (este último conocido en la ficción como Brego, el corcel de Aragorn), fueron adquiridos por él.

Además, mostrando su gran consideración hacia el equipo, compró el caballo blanco que era montado por Arwen en la persecución de los Jinetes Negros en 'La Comunidad del Anillo', porque sabía que una doble de acción que realizaba acrobacias a caballo había creado un fuerte afecto por ese animal. Mortensen comentó que, aunque el caballo blanco aún vive en su propiedad, los otros dos ya fallecieron debido a su avanzada edad, considerando que el rodaje terminó hace más de dos décadas.

Este gesto refleja el profundo respeto y la conexión humana que el actor mantuvo no solo con sus compañeros de reparto, sino también con los animales que contribuyeron a dar vida al mundo de Tolkien. La historia subraya cómo en producciones cinematográficas de gran escala, especialmente aquellas que involucran animales, se pueden forjar relaciones que trascienden el set de filmación.

Mortensen, conocido por su entrega total al personaje, llevó su compromiso más allá de la actuación, asegurándose de que los caballos tuvieran un destino digno. Este acto de compra y cuidado se alinea con su reputación de persona consciente y empática. Los caballos, esenciales para la ambientación épica de la saga jugaron un papel crucial en la narrativa visual, y el hecho de que el actor conservara a tres de ellos es un testimonio de su gratitud.

A través de esta anécdota, se vislumbra la humanidad detrás de las cámaras, donde los lazos entre humanos y animales en el trabajo conjunto pueden perdurar en el tiempo. El pacto de honor de Mortensen se convierte así en una historia conmovedora que los fanáticos recuerdan como un ejemplo de la ética y el corazón que impregnaron la realización de esta obra maestra del cine





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