Vigilancia Federal a Gobernador de Sinaloa y su Entorno por Posibles Vínculos con el Narcotráfico

Reportes de inteligencia revelan que el gobierno federal, bajo la administración de López Obrador y con el respaldo de Sheinbaum, vigiló al gobernador Rubén Rocha Moya y a su hijo, José Rocha Ruiz, por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el grupo de 'Los Chapitos'. La vigilancia se intensificó tras amenazas contra el gobernador.

Investigaciones recientes revelan una vigilancia exhaustiva por parte de agencias de inteligencia federales sobre el gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , y su círculo cercano.

Esta operación, ordenada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y con el respaldo de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se intensificó tras recibir amenazas directas contra su vida, lo que llevó al mandatario a pernoctar en Palacio de Gobierno bajo estricta protección de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, utilizando vehículos blindados. Los reportes de inteligencia detallan que la vigilancia no se limitó al gobernador, sino que se extendió a su hijo, José Rocha Ruiz, quien fue considerado como un posible enlace con miembros del crimen organizado.

Además, funcionarios estatales como José Carlos Cárdenas Mellado, titular del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), también fueron objeto de indagatorias. La Fiscalía General de la República (FGR) tuvo conocimiento de estas investigaciones y atrajo algunos casos relevantes relacionados con la violencia en la entidad.

La investigación se produce en un contexto de alta tensión en Sinaloa, marcado por eventos de alto impacto como el asesinato del exrector universitario Héctor Melesio Cuén y la detención de Ismael Zambada García, alias 'El Mayo'. Los reportes de inteligencia describen disputas internas entre diferentes facciones del crimen organizado que operan en la región, lo que ha exacerbado la violencia y la inseguridad.

La vigilancia sobre Rocha Moya se originó, en parte, por el temor a un atentado, como lo reconoció públicamente el propio gobernador en septiembre de 2024, afirmando que existen numerosos individuos que desean su muerte. Esta situación subraya la complejidad del panorama político y de seguridad en Sinaloa, donde la línea entre el poder político y el crimen organizado a menudo se difumina.

La operación de vigilancia, llevada a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia y servicios de inteligencia militar, buscaba obtener información sobre posibles vínculos entre el gobierno estatal y grupos criminales, así como identificar posibles amenazas a la estabilidad de la entidad. La profundidad de la investigación sugiere una preocupación significativa por parte de las autoridades federales sobre la situación en Sinaloa.

Las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios cobran mayor relevancia a raíz de las recientes imputaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico, específicamente con el grupo conocido como 'Los Chapitos'. Estas acusaciones se suman a un creciente escrutinio sobre la corrupción y la colusión entre políticos y narcotraficantes en México.

Aunque Rocha Moya ha rechazado públicamente las acusaciones en su contra, la evidencia presentada por las autoridades estadounidenses plantea serias interrogantes sobre su posible participación en actividades ilícitas. Además de Rocha Moya y su hijo, los reportes de inteligencia también mencionan a otros actores políticos de Sinaloa, como el senador Adán Augusto López Hernández y el legislador Enrique Inzunza Cázarez, quienes fueron considerados en distintos niveles de observación.

La FGR ha atraído algunos casos relacionados con la violencia en Sinaloa, lo que indica un esfuerzo por parte del gobierno federal para investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos en la entidad. La situación en Sinaloa sigue siendo crítica, y la investigación sobre Rocha Moya y su entorno cercano podría tener importantes implicaciones para el futuro político y de seguridad de la región.

La falta de resoluciones oficiales derivadas de estos reportes de inteligencia en México genera incertidumbre y alimenta la especulación sobre la verdadera magnitud de la corrupción y la impunidad en el país





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