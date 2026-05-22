VII Cumbre México - Unión Europea: Claudia Sheinbaum Pardo Receive Ursula Von der Leyen, President of the Commission, and António Costa, President of the Council of the European Union

In the context of the VII Mexico - European Union Summit, Claudia Sheinbaum Pardo received Ursula Von der Leyen, President of the Commission, and António Costa, President of the Council of the European Union. Sheinbaum Pardo welcomed the two representatives in the National Palace courtyard. As part of the official welcoming ceremony, the Mexican and European Union flags were flown, accompanied by anthems being played. This was followed by a bilateral meeting with the leaders of the VIII Mexico - European Union Summit and a business meeting. After that, there will be an official ceremony to sign the updated Global Trade Agreement.

En el marco de la VII Cumbre México - Unión Europea, Claudia Sheinbaum Pardo recibió a Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a António Costa, presidente del Consejo Europeo.

La presidenta Sheinbaum Pardo los recibió en la Puerta de Honor de Palacio Nacional. Como parte de la ceremonia oficial de bienvenida se interpretaron los himnos de México y de la UE y se tomaron las fotografías oficiales. Después, se retiraron para la reunión bilateral de líderes de la VIII Cumbre México – Unión Europea.

Además, se tendrá una reunión de trabajo con las comitivas y encuentro con empresarios de México y la UE. Posteriormente se tendrá la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre la presidenta Sheinbaum Pardo y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Finalizarán las actividades con una conferencia de prensa





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