Villa El Capulín busca nuevos panteones ante saturación de cementerios

El gobierno local de Villa El Capulín gestiona donaciones de terrenos para crear nuevos espacios funerarios debido a la saturación total de los campos santos existentes.

El Gobierno Municipal de Villa El Capulín ha iniciado una estrategia activa para resolver la crisis de saturación en sus instalaciones funerarias, buscando habilitar nuevos espacios mediante la recepción de donaciones de terrenos privados. Esta medida responde directamente a la situación actual donde los tres campos santos del municipio presentan un llenado casi total, lo que impide la sepultura adecuada de los residentes locales y genera una necesidad urgente de expansión.

Gestión de donaciones privadas

Ante la falta de espacios disponibles para sepultar a seres queridos, las autoridades locales han mantenido acercamientos constantes con particulares que han manifestado su disposición de donar terrenos para la creación de nuevos espacios funerarios. Uno de los proyectos más destacados contempla la habilitación de un panteón en una zona específica, donde un particular ofreció donar un terreno de una hectárea, espacio que podría beneficiar a habitantes de comunidades cercanas así como a algunas localidades de la región.

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Impacto en familias regionales

Las familias de esta región han enfrentado dificultades significativas para acceder a espacios de sepultura en cementerios de municipios vecinos, por lo que la creación de un panteón cercano representaría una alternativa viable para atender sus necesidades básicas de manera inmediata. La propuesta no solo aliviaría la presión sobre los campos santos actuales, sino que también facilitaría el acceso equitativo a servicios funerarios dignos para todos los residentes afectados por la escasez de tierra disponible.

Pendentes técnicos y administrativos

Sin embargo, todavía está pendiente recibir el proyecto y el levantamiento técnico del predio, trabajos que corresponden exclusivamente a la Dirección de Proyectos. Una vez que se cuente con la documentación necesaria, la propuesta de donación será presentada ante el Ayuntamiento para su autorización formal. En caso de aprobarse, el municipio buscaría acondicionar el terreno con maquinaria municipal para garantizar que las condiciones sean adecuadas para su operación.

Negociaciones avanzadas

En otra área relevante, también se tiene una negociación avanzada con otro particular que podría donar un terreno adicional para establecer un segundo panteón. Por lo que, ambas propuestas representan un avance significativo en la resolución del problema, aunque la situación final dependerá de formalizar las donaciones, obtener la autorización del Ayuntamiento y realizar las adecuaciones necesarias para que los espacios puedan operar correctamente.

Ampliación de campos existentes

Por ello, se han buscado acercamientos con familias propietarias de predios colindantes con los tres campos santos existentes, con la intención de explorar alguna posibilidad de negociación que permita ampliar su capacidad. Hoy prácticamente se encuentran llenos, lo que hace indispensable la búsqueda de soluciones tanto nuevas como expansivas para evitar futuros conflictos sociales y sanitarios relacionados con la gestión de los cuerpos.