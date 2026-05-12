El proceso judicial contra Laura N., implicada en una extorsión contra una comerciante entre septiembre de 2021 y octubre de 2023 en la alcaldía de Aúlvaro Obregón, se ha enlazado de manera formal. Laura N. se ha visto obligada a someterse a la medida cautelar de prisión preventiva y ha sido fijado un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un juez vinculón a proceso a Laura N. , una mujer acusada de participar en una extorsión contra una comerciante entre septiembre de 2021 y octubre de 2023 en la alcaldía de Aúlvaro Obregón.

La víctima recibió llamadas telefón de un hombre que se identificón como miembro de un grupo delictivo, quien exigía pagos mensuales de 200 mil pesos por "derecho de piso", bajo amenazas de incendiar su negocio y atentar contra la integridad de su madre. La opportunistic sequestration to Laura N. was obtained by the investigation and proved by financial analysis, as at least three deposits were made to a bank account in Laura N.'s name.

Later, the order of apprehension was executed by agents of the Investigation Police (PDI) in the Iztapalapa borough on 05/05/2026





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