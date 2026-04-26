Vinculan a Proceso a 8 Policías de Manzanillo por Colaborar con el Crimen Organizado

Ocho policías municipales de Manzanillo fueron vinculados a proceso por filtrar información a una organización criminal, utilizando la plataforma Threema para comunicaciones seguras. La investigación se originó a partir del asesinato de un exsecretario municipal y reveló una preocupante infiltración delictiva en la policía.

Ocho policía s municipales de Manzanillo , Colima, han sido formalmente vinculados a proceso penal por presuntos delitos de asociación delictuosa y colaboración con una organización criminal.

La investigación, que se ha desarrollado durante varios meses, revela una preocupante infiltración de elementos policiales en la estructura de seguridad pública del estado, comprometiendo la integridad de las operaciones policiales y la confianza ciudadana. Los agentes, entre los que se encuentra una mujer, son acusados de filtrar información sensible a una organización criminal dedicada a diversas actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, el robo y la extorsión.

Esta información, según las autoridades, incluía detalles sobre operativos de seguridad, despliegues de fuerzas federales y estatales, así como información sobre el sistema penitenciario y las actividades de procuración e impartición de justicia. La gravedad de los cargos radica en el potencial daño que esta colaboración pudo haber causado a la seguridad pública y la capacidad del estado para combatir el crimen organizado.

La investigación se inició a raíz del asesinato de José Alfredo Chávez González, exsecretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, ocurrido en febrero de 2024. Las pistas obtenidas durante la investigación de este crimen llevaron a las autoridades a sospechar de la participación de elementos policiales en la protección de los responsables.

En coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se llevaron a cabo diversos cateos en inmuebles vinculados a células delictivas en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, así como en la zona costera del estado. Durante estos operativos, se aseguraron diversos dispositivos móviles que fueron sometidos a análisis forenses.

Estos análisis revelaron la existencia de redes de comunicación en las que participaban activamente los policías municipales de Manzanillo, utilizando la plataforma de mensajería encriptada Threema, conocida por su enfoque en la seguridad y privacidad de la información. La utilización de esta plataforma sugiere un intento deliberado por parte de los policías de ocultar sus comunicaciones y evitar ser detectados por las autoridades.

Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, los agentes transmitieron información en tiempo real sobre la presencia o ausencia de diversas corporaciones y fuerzas armadas, lo que permitió a la organización criminal evadir operativos y continuar con sus actividades ilícitas. La información compartida incluía detalles sobre horarios de patrullaje, rutas de tránsito y la ubicación de puestos de control. El juez competente determinó la vinculación a proceso de los ocho imputados, imponiéndoles como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Esto significa que los policías permanecerán en prisión durante el desarrollo de la investigación complementaria, que tiene un plazo de dos meses para ser concluida. La Secretaría de Seguridad de Guanajuato también ha reconocido un robo de base de datos que contenía información de su personal, aunque no se ha establecido una conexión directa con este caso.

La situación ha generado una profunda preocupación en la sociedad colimense, que exige una investigación exhaustiva y transparente para identificar a todos los responsables y garantizar que este tipo de actos de corrupción no se repitan. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para fortalecer la seguridad pública y restaurar la confianza ciudadana.

Se espera que este caso sirva como un precedente para combatir la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública. La investigación continúa en curso y se espera que se revelen nuevos detalles en los próximos días. La ciudadanía exige justicia y transparencia en este caso, así como una revisión profunda de los protocolos de seguridad y los mecanismos de control interno de la policía municipal de Manzanillo





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