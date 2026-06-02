Vinculan a proceso a Hugo "N" por el feminicidio de la estudiante Cielo López en Iztacalco

Un juez de control vinculó a proceso a Hugo "N" por el delito de feminicidio de Cielo López, estudiante de la UAM, ocurrido el 22 de mayo de 2026 en Iztacalco. Tras el crimen, el imputado llamó a la madre de la víctima. La PDI reunió pruebas mediante cámaras, peritajes y testimonios. Se impuso prisión preventiva y tres meses para investigación complementaria. El caso ha provocado indignación y manifestaciones exigiendo justicia y seguridad para las mujeres.

El pasado 22 de mayo de 2026, la estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM ), Cielo López , fue encontrada sin vida en un inmueble de la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Las primeras investigaciones apuntaron a un posible feminicidio, lo que desencadenó una intensa labor de la Policía de Investigación (PDI) para esclarecer los hechos. Tras el hallazgo, Hugo "N", quien fuera identificado como la última persona que estuvo con la víctima, se comunicó telefónicamente con la madre de Cielo para comunicarle que habían discutido y que su hija se encontraba inconsciente. Este llamado, lejos de ser una ayuda, constituyó un indicio crucial que guió a las autoridades hacia su caso.

Posteriormente, gracias al análisis de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales y diversas entrevistas, se logró reunir pruebas sólidas que permitieron a un agente del Ministerio Público presentar un caso robusto ante el juez. De esta manera, el judicial determinó vincular a proceso a Hugo "N" por el delito de feminicidio, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva y estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El crimen ha generado consternación en la comunidad universitaria y en la sociedad en general, reavivando el debate sobre la seguridad de las mujeres en la capital y la urgente necesidad de prevención y justicia en casos de violencia de género. La UAM ha emitido un comunicado expresando su dolor y exigiendo justicia, mientras que colectivos feministas han convocado a movilizaciones para exigir medidas concretas que eviten la repetición de estos hechos.

El caso de Cielo López se suma a la lamentable estadística de feminicidios en el país, un fenómeno complejo que requiere de acciones integrales desde el Estado, la sociedad y las instituciones de educación superior. Se espera que, con el proceso judicial en curso, se llegue a una sentencia ejemplar que repare, en la medida de lo posible, el daño causado a la familia y envíe un mensaje claro de que estos crímenes no quedarán impunes





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