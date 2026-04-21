Vinculan a proceso a Paloma N por homicidio registrado en Celaya

La Fiscalía de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de una mujer involucrada en un homicidio ocurrido en el bulevar Adolfo López Mateos en Celaya; se le dictó prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha informado de manera oficial sobre la vinculación a proceso de una mujer identificada como Paloma N, quien es señalada como la presunta responsable de un homicidio perpetrado el pasado 12 de abril de 2026. Los hechos que han consternado a la sociedad celayense ocurrieron en las inmediaciones del bulevar Adolfo López Mateos, una de las arterias viales más importantes y concurridas del municipio de Celaya .

Durante la reanudación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial una serie de pruebas técnicas, testimoniales y periciales que fundamentaron la legalidad de la detención y demostraron, con un grado de probabilidad suficiente, la existencia de elementos para proceder penalmente contra la imputada por los delitos que se le atribuyen. Durante el desarrollo de la sesión judicial, la fiscalía expuso detalladamente las evidencias que integran la carpeta de investigación, elementos que resultaron determinantes para convencer al juez sobre la gravedad de los acontecimientos y la necesidad apremiante de dictar medidas cautelares adecuadas para garantizar la continuidad del proceso y la protección de los derechos de las víctimas. Ante la exposición de los hechos y la argumentación presentada, el juez de la causa dictó la medida de prisión preventiva oficiosa contra Paloma N. En consecuencia, la imputada deberá permanecer recluida en un Centro de Prevención y Reinserción Social durante el tiempo que dure el periodo de investigación complementaria, el cual permitirá recabar mayores indicios para el esclarecimiento total del crimen y fortalecer la acusación antes de llegar a la etapa de juicio oral. Este caso subraya la importancia crítica de una respuesta judicial firme y efectiva ante la ola de violencia que aqueja a diversas regiones del estado. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha reiterado que su labor institucional se mantiene orientada hacia una procuración de justicia más sensible, eficiente y cercana a la ciudadanía, donde las acciones concretas de combate a la impunidad se traduzcan en un respaldo real para quienes han sufrido un agravio directo. Las autoridades locales han hecho un llamado a mantener la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia, enfatizando que ningún hecho violento quedará sin ser investigado. Asimismo, se ha destacado la necesidad de garantizar un proceso justo y apegado a derecho, donde se respeten los principios procesales de todas las partes involucradas, asegurando que la verdad legal prevalezca y se logre una resolución que brinde paz social a los habitantes de Celaya tras este lamentable suceso que ha marcado la agenda informativa de la región





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