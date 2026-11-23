Fiscalía de Guanajuato vincula a proceso a dos presuntos autores del homicidio del agente Óscar Leonel en San Francisco del Rincón. Detalles del caso y medida cautelar.

La Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato, mediante la Agencia del Ministerio Público, ha vinculado a proceso penal a dos individuos sospechosos de participar en el asesinato del oficial Óscar Leonel. Este hecho sangriento ocurrió el pasado 7 de noviembre de 2026, marcando un hito en la investigación criminal iniciada tras la muerte del elemento de la Policía Municipal de San Francisco del Rincón. La autoridad fiscal informó haber formulado imputaciones contra los determinadores del hecho delictivo, consolidando así las evidencias recabadas durante las semanas posteriores a la tragedia.

Detalles del Hecho Delictivo y Escenario

Los acontecimientos violentos se desarrollaron entre las 19:00 y las 23:00 horas del 7 de noviembre de 2026. La víctima, Óscar Leonel, transitaba en su vehículo particular por la carretera Libramiento Sur. El punto exacto del incidente se ubica en la intersección con el bulevar Emiliano Zapata y el camino vecinal, una zona específica situada a la altura de la colonia San José de los Fresnos. Este cruce de vías fue el escenario elegido para emboscar al agente municipal.

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Según el reporte oficial, una motocicleta ocupada por dos sujetos se emparejó con el vehículo de la víctima. Los agresores, actuando bajo órdenes y una determinación previa establecida por uno de los policías municipales implicados en la trama, dispararon con arma de fuego contra Óscar Leonel. Los proyectiles causaron heridas penetrantes en el tórax del oficial, quienes fueron fatales y provocaron su deceso inmediato en el lugar de los hechos. Tras consumar el ataque, los autores huyeron a bordo de la misma unidad motorizada, complicando inicialmente las labores de persecución.

Posiciones de las Partes y Aclaraciones Institucionales

La autoridad judicial procedió a emitir las órdenes de aprehensión correspondientes tras recabar las pruebas suficientes. El Ministerio Público presentó a los acusados ante un Juez de Control para determinar su situación legal. Durante los primeros momentos de la investigación, surgieron confusiones respecto a la afiliación institucional de los detenidos. La Fiscalía señaló inicialmente que los implicados pertenecían al municipio de Purísima del Rincón, lo que generó expectativas sobre su vinculación directa con la corporación local.

No obstante, el municipio de Purísima del Rincón emitió un comunicado oficial aclarando esta situación. La administración municipal confirmó que ni el elemento acusado ni la empleada civil señalada están dados de alta en su lista de personal activo. Se especificó que ambos individuos son originarios de San Francisco del Rincón, desvinculando así a la estructura policial de Purísima del Rincón de cualquier responsabilidad institucional directa por los actos de estos particulares. Esta distinción es crucial para establecer la cadena de mando y la autoría intelectual del crimen.

Medida Cautelar y Consecuencias Legales

El Juez de Control, tras escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, dictaminó imponer una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta decisión implica que los acusados permanecerán en cautiverio durante todo el tiempo que dure el proceso penal. La medida busca garantizar el orden público y la seguridad de la comunidad, considerando la gravedad del delito y los antecedentes investigados. La prisión preventiva evita que los presuntos autores puedan eludir la justicia o interferir con nuevas pruebas en su contra.

La resolución judicial cierra una etapa inicial de la causa, permitiendo que la investigación continúe bajo parámetros estrictos de legalidad. Óscar Leonel queda ahora como una víctima oficial del Estado, y su nombre se vincula permanentemente a este caso que ha movilizado a las autoridades estatales. Los detalles sobre el juicio oral y las pruebas definitivas se conocerán en las etapas siguientes del expediente judicial, manteniendo el interés público en el desenlace final de la investigación.