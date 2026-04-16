Vinicius Jr. y Bellingham protagonizan tensa discusión en la eliminación del Real Madrid ante el Bayern Múnich

El brasileño Vinicius Jr. y el inglés Jude Bellingham tuvieron un acalorado intercambio de palabras en los minutos finales del partido de vuelta de Cuartos de Final de la Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid, evidenciando la frustración del equipo blanco ante su inminente eliminación.

Momentos de tensión se vivieron durante el encuentro de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid , marcado por una acalorada discusión entre Vinicius Jr. y su compañero Jude Bellingham .

Esta desafortunada riña entre compañeros evidenció la creciente desesperación del equipo blanco en los últimos minutos del compromiso, justo antes de que el conjunto bávaro sentenciara la eliminatoria a su favor y sellara la eliminación del Real Madrid de la competencia. La confrontación entre Vinicius Jr. y Jude Bellingham tuvo lugar en el minuto 83 del partido en el Allianz Arena, y fue captada por las cámaras de Movistar Plus. La escena muestra a Vinicius Jr. increpando a su compañero tras controlar el balón en la esquina del campo, sin poder zafarse de la marca de Dayot Upamecano. Ante la imposibilidad del brasileño de progresar con la jugada, Bellingham le reprochó su acción, a lo que el extremo madridista respondió de manera vehemente. Tras un gesto de protesta con los brazos alzados por parte de Jude, Vinicius se giró y le gritó a su compañero: "¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Cállate la boca!". Esta secuencia generó un gran revuelo en las redes sociales. La frustración del equipo merengue pronto se reflejaría en su desempeño en el campo, ya que al minuto 89, Luis Díaz anotó el tercer gol del Bayern, que parecía sentenciar la eliminatoria. El marcador definitivo se selló en el minuto 90+4 con otro tanto de la escuadra alemana, obra de Michael Olise. El partido en sí fue un auténtico espectáculo. A pesar de llegar al Allianz Arena como el equipo menos favorito, el Real Madrid sorprendió desde el primer minuto con un error de Manuel Neuer que Arda Güler supo capitalizar, adelantando a los merengues y empatando el marcador global. Sin embargo, el Bayern reaccionó de inmediato al minuto 6, anotando Aleksandar Pavlovic de cabeza tras un saque de esquina y recuperando la ventaja global. Nuevamente, el joven turco Arda Güler apareció al minuto 29 con un magistral tiro libre que devolvió la ilusión al equipo blanco. La paridad se mantuvo con el gol de Harry Kane al minuto 38, que puso el 2-2 en el marcador y colocó el global 4-3 a favor de los muniqueses. En la segunda mitad, Kylian Mbappé, tras una asistencia de Vini Jr., marcó el tercer gol del Madrid, igualando el marcador global 4-4 y protagonizando uno de los partidos más emocionantes de los Cuartos de Final de esta campaña. A pesar de la ilusión merengue, el ritmo del encuentro disminuyó y se encaminó hacia un escenario de incertidumbre. El Bayern, sin embargo, supo gestionar mejor sus energías en la recta final para sorprender al Real Madrid, anotando Luis Díaz al minuto 89 y Michael Olise al 90+4', sellando así una victoria por 4-3 (6-4 global) para el equipo alemán. La amarga noche para los seguidores madridistas no solo se vio empañada por la eliminación de su equipo de la máxima competición de clubes, sino también por la visible desesperación que culminó en el tenso cruce entre Vinicius Jr. y Jude Bellingham en los instantes finales del encuentro





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