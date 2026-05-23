Violencia contra personas LGBTIQ+ en Coahuila, demandan tipificación de crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género

En respuesta al aumento de crímenes de odio en la entidad, la asociación Orgullo y Dignidad Saltillo realizó una serie de intervenciones en diversos puntos de la ciudad para concientizar sobre la violencia y la necesidad de castigos. A través de la colocación de memoriales, mensajes simbólicos y fotografías, buscan generar memoria y reflexión en torno a la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género.

Con el objetivo de confrontar el silencio y la indiferencia social que perpetúan la violencia, la asociación Orgullo y Dignidad Saltillo realizó la noche del viernes una serie de intervenciones en distintos puntos de la ciudad para concientizar sobre los crímenes de odio y la falta de castigo en la entidad.

A través de la colocación de memoriales, mensajes simbólicos, coronas fúnebres y fotografías, el colectivo busca generar memoria y reflexión en torno a la violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+. Representantes de la organización enfatizaron que estas acciones nacen de una exigencia urgente de justicia. Señalaron que los crímenes de odio no deben normalizarse, minimizarse ni permanecer invisibles. Cada imagen nos recuerda que detrás de las cifras existen seres humanos que merecían vivir libres, seguros y con dignidad.

Las fotografías colocadas representan historias, sueños y vidas marcadas por la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género. La intervención, calificada como ‘visual’, busca abrir espacios de diálogo sobre las consecuencias reales de la LGBTfobia. Bajo el lema de este año, ‘Creciendo libres, amando con orgullo’, el colectivo hizo un llamado a autoridades, instituciones y ciudadanía para trabajar en la construcción de espacios seguros y libres de discriminación





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