El SESNSP reporta una caída del 27% en delitos de violencia de género en México en 2026, pero expertos señalan que la falta de denuncias en 22 estados y la alta impunidad evidencian una crisis estructural y fallas en las Alertas de Violencia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP), confirmó que México registró 3,592 delitos de violencia de género entre enero y septiembre de 2026. Esta cifra representa una disminución del 27% en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos oficiales publicados recientemente.

Aunque la reducción estadística podría interpretarse como una señal positiva, los especialistas advierten que el panorama presenta claros indicios de subregistro sistemático. El mecanismo de recolección de datos revela que 22 estados del país no reportaron ningún delito de esta naturaleza durante el periodo analizado, lo que sugiere graves deficiencias en la captación oficial de estos crímenes.

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Datos Oficiales del SESNSP sobre Delitos

Los 3,592 casos registrados por el SESNSP incluyen todas las modalidades de violencia de género, exceptuando específicamente la violencia familiar. La institución define estas conductas como el uso deliberado del poder o de la fuerza física, en grado de amenaza o efectivo, que causan o tienen muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o privaciones.

La metodología empleada por el secretariado excluye intencionalmente las lesiones graves consideradas en otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Esta exclusión técnica afecta directamente la visibilidad de la violencia estructural, ya que muchos de los incidentes más graves quedan clasificados en otras categorías estadísticas que no reflejan el componente de género.

Concentración Geográfica y Llamadas 911

La distribución espacial de los delitos de violencia de género reportados en 2026 muestra una concentración extrema en dos entidades federativas. El 89.5% de los casos registrados hasta septiembre de 2026 se concentró en Querétaro, con 2,131 incidentes, y Veracruz, con 1,083 casos.

Lejos de estos dos estados, Guerrero reportó 327 delitos, mientras que Baja California Sur, Aguascalientes, Yucatán, Nayarit, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala registraron menos de 25 casos cada uno. Esta dispersión artificial contrasta con la realidad del número 911, que recibió casi 434,000 llamadas de emergencia por violencia de género en todo el país.

El sistema de emergencias 911 registró un total de 222,525 llamadas específicas por violencia contra las mujeres de todos los estados. La Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México concentraron el 52.6% de estos incidentes atendidos telefónicamente, evidenciando una brecha significativa entre la percepción del problema y su registro formal.

Tipos de Violencia y Llamadas de Emergencia

El desglose detallado de las llamadas recibidas por el 911 revela la naturaleza diversa de la violencia enfrentada por las mujeres. De las 222,525 llamadas totales, 191,680 correspondieron a violencia de pareja, siendo esta la modalidad más frecuente reportada a las autoridades policiales.

El acoso y hostigamiento sexual generaron 10,849 llamadas de emergencia, mientras que el abuso sexual provocó 6,618 reportes. Las llamadas por violación totalizaron 2,187 incidentes, completando el perfil de las emergencias atendidas por el sistema 911 durante los primeros nueve meses de 2026.

Contexto de Feminicidios e Impunidad

A pesar del descenso en los delitos de violencia de género registrados, la cifra de feminicidios mantiene niveles críticos y preocupantes. Para 2026, todos los estados del país reportaron al menos dos víctimas de feminicidio, sumando un total nacional de 518 víctimas mortales por esta causa específica.

La distribución de estos feminicidios muestra que el 26% se concentra únicamente en Sinaloa y el Estado de México. Esta concentración geográfica indica que la violencia extrema sigue afectando desproporcionadamente a estas regiones, desafiando cualquier narrativa de mejora generalizada.

El sistema de justicia enfrenta retos severos en la investigación. Durante el periodo de enero a septiembre de 2026, fueron asesinadas 1,618 mujeres en el país, pero apenas el 32% de estos casos se investigaron formalmente como feminicidios. Este bajo porcentaje de investigación refleja una alta tasa de impunidad institucional.

Alertas de Violencia y Críticas de Organizaciones

Elizabeth Mosqueda, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, y otras organizaciones de la sociedad civil, han cuestionado la efectividad de las medidas estatales. En un pronunciamiento conjunto con la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), se señaló que 23 estados han emitido declaratorias de Alerta por Violencia de Género.

Maria de la Luz Estrada, directora del OCNF, explicó que la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 15 de enero de 2026, eliminó la obligación de que los estados con alertas presenten informes semestrales sobre el cumplimiento de las medidas. Esta reforma ha dejado en abandono el mecanismo de alerta al no haber periodicidad en la evaluación.

Las organizaciones denunciaron que la falta de plazos para la evaluación de las alertas debilita su capacidad para proteger efectivamente a mujeres, niñas y adolescentes. Además, señalaban la persistencia de negativas para investigar muertes violentas de mujeres como feminicidios, indagatorias deficientes y revictimización por parte de las autoridades.

El contexto general de la violencia contra las mujeres en México es alarmante. Entre enero y septiembre de 2026, el SESNSP registró 65,687 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, incluyendo 16,203 casos de violación. Estos datos se suman a 228,648 casos de violencia familiar y 26,684 mujeres desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Los datos del SESNSP revelan una realidad paradoxal: mientras los registros oficiales disminuyen, el volumen de llamadas al 911 y las cifras de feminicidios se mantienen estancadas o aumentan. La falta de reporte en 22 estados sugiere que la violencia continúa ocurriendo fuera del sistema de justicia, alimentada por la impunidad y la negligencia institucional mencionada por los especialistas.