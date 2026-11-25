El SESNSP reporta 3,592 delitos de violencia de género en México en 2026. La reducción del 27% oculta graves rezagos en alertas y feminicidios, según ONGs.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP) informó que México registró 3,592 delitos de violencia de género entre enero y septiembre de 2026. Este volumen representa una disminución del 27% con respecto al mismo periodo de 2025, sin embargo, la tendencia oculta disparidades regionales críticas y una crisis sistémica en la respuesta estatal.

Concentración geográfica de las denuncias

El 89.5% de los delitos oficiales se concentró en apenas dos entidades: Querétaro con 2,131 casos y Veracruz con 1,083. Tras estas, solo Guerrero reportó 327 casos, mientras que siete estados como Baja California Sur, Aguascalientes y Yucatán sumaron menos de 25 delitos cada uno. Esta concentración contrasta con la realidad del número 911, que recibió casi 434,000 llamadas de emergencia por violencia de género, de las cuales 222,525 fueron específicamente contra las mujeres.

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Desglose de emergencias y violaciones

La Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México concentraron el 52.6% de los incidentes atendidos por emergencia. El número 911 procesó 191,680 llamadas por violencia de pareja, 10,849 por acoso sexual, 6,618 por abuso sexual y 2,187 por violación. El SESNSP definió estos delitos como el uso deliberado de la fuerza que provoca lesiones, muerte o daños psicológicos, excluyendo expresamente la violencia familiar de este conteo específico.

Crisis de impunidad y feminicidios

La especialista Elizabeth Mosqueda, de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, afirmó que estas cifras demuestran que el Estado mexicano no garantiza la vida ni la justicia para las mujeres. En 2026, todos los estados reportaron al menos dos víctimas de feminicidio, sumando 518 casos a nivel nacional. Sinaloa y el Estado de México concentraron el 26% de estos crímenes. Aunque se registraron 16,203 violaciones, solo el 32% de los 1,618 asesinatos de mujeres fueron investigados como feminicidios.

Debilidad en las Alertas por Violencia de Género

Existen 23 estados con declaratorias de Alerta por Violencia de Género, pero organizaciones como la Red Nacional de Abogadas Indígenas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncian rezagos en su implementación. María de la Luz Estrada, directora del OCNF, explicó que la reforma del 15 enero de 2026 a la Ley General eliminó la obligación de presentar informes semestrales de cumplimiento.

Consecuencias de la falta de rendición de cuentas

Esta ausencia de plazos debilita la evaluación y el seguimiento de las medidas de protección. Las organizaciones civiles señalan que la falta de periodicidad en los reportos deja en abandono al mecanismo de alerta, aumentando el riesgo para mujeres, niñas y adolescentes ante la negligencia institucional y la impunidad estructural que caracteriza al sistema de justicia actual.