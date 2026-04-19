Violencia en el Azteca: Henry Martín y Helinho protagonizan altercados en túneles tras victoria del América

La victoria del América sobre Toluca por 2-1 en el Estadio Azteca se vio empañada por graves altercados entre Henry Martín y Helinho, extendiéndose del campo a los túneles, con intercambio de golpes y provocaciones raciales.

La vibrante victoria del Club América sobre los Diablos Rojos del Toluca por un marcador de 2-1 en el Estadio Azteca se vio empañada por una serie de altercados violentos que trascendieron el terreno de juego, extendiéndose a las zonas de túneles y pasillos, e incluso llegando a zonas adyacentes a aficionados. Las imágenes de un video recientemente difundido revelan un nuevo y alarmante capítulo de esta riña, donde se observa al delantero americanista Henry Martín buscando un enfrentamiento directo con el jugador de Toluca , Helinho . En un momento particularmente tenso, Martín, visiblemente alterado, arremetió contra Helinho , propinándole una patada sin balón, acción que le valió la expulsión y que, según se desprende de la narrativa, el equipo azulcrema logró sobrellevar a pesar de la baja, mientras que los jugadores del Toluca mostraron un espíritu de solidaridad.

El altercado escaló rápidamente. Tras la expulsión de Martín, un primer video ya había captado a Helinho, aún visiblemente afectado por la situación, intercambiando palabras y gestos con personal de ambos equipos, cuerpos de seguridad e incluso personas que parecían ser aficionados. En este contexto, Henry Martín intentaba acercarse a Helinho para hacerle algún reclamo, siendo contenido por elementos de seguridad para evitar un enfrentamiento mayor. Sin embargo, la tensión no disminuyó. Poco después, Helinho, resbalándose en su intento por encarar a un grupo de individuos que le dirigían insultos, se vio envuelto en una situación aún más caótica. Cuando parecía que la situación podría calmarse, gritos de índole racial y provocaciones volvieron a encender al jugador, quien ya había tenido una noche desafortunada en términos de desarrollo de juego.

La respuesta de Helinho ante los provocadores fue contundente y captada por las cámaras. El jugador del Toluca respondió a las provocaciones directas con dos contundentes golpes dirigidos a quienes lo increpaban. Estas agresiones quedaron registradas en video y es prácticamente un hecho que serán motivo de una suspensión prolongada por parte de la Liga MX, dada la gravedad de las acciones. La cadena de incidentes, que inició en el campo de juego con la jugada que culminó en la expulsión de Henry Martín, continuó en los túneles y pasillos, generando un clima de hostilidad que va más allá de la competencia deportiva. La presencia de aficionados en zonas tan cercanas a los futbolistas durante estos altercados plantea serias interrogantes sobre la seguridad y el control en el Estadio Azteca, y pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad para evitar que la pasión deportiva desemboque en actos de violencia que mancillen la imagen del fútbol mexicano y pongan en riesgo la integridad de jugadores y asistentes





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