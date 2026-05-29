Violencia en gimnasia rítmica: denuncias revelan omisiones de Conade

Cuatro gimnastas denuncian a la entrenadora Blajaith Aguilar por violencia física y psicológica. Se señala a funcionarios de Conade y del Cnar por negligencia y complicidad en los abusos que ocurrieron durante años.

Las denuncias por violencia física y psicológica presentadas por cuatro integrantes del conjunto nacional de gimnasia rítmica contra la exentrenadora Blajaith Aguilar han puesto al descubierto una cadena de omisiones y posibles complicidades dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ( Conade ).

Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura oficial sobre el caso, a pesar de que el Manual de Organización vigente establece claramente las responsabilidades de sus unidades administrativas en la salvaguarda de la integridad de los deportistas concentrados en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), propiedad del gobierno federal. Entre las funciones que se han incumplido destaca la supervisión directa del Cnar, cuyo objetivo es contribuir a la formación integral de los atletas, incompatible con cualquier forma de maltrato.

El director del Cnar, Jahir Ocampo, ex clavadista y amigo del titular de Conade, Rommel Pacheco, tiene entre sus obligaciones supervisar a los entrenadores y equipos multidisciplinarios, así como emitir lineamientos de seguridad y vigilancia en el inmueble, según el numeral 1.0.3.4 del manual. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por la polémica: en 2025 se le señaló por rentar indebidamente las instalaciones para torneos privados con cobro de estacionamiento y acceso; también durante su administración el Cnar enfrentó una crisis alimentaria por una deuda de Conade con el proveedor de más de 35 millones de pesos.

A principios de mayo de este año, Ocampo viajó injustificadamente a la Súper Final de Clavados en China, desatendiendo sus responsabilidades en el centro mientras las gimnastas sufrían violencia. La Subdirección de Calidad para el Deporte, a cargo de Luis Rivera, y la Dirección de Alto Rendimiento, liderada por Carolina Acosta, también son señaladas como corresponsables, pues deben evaluar la operación del Cnar según el numeral 1.0.3, pero no actuaron para prevenir los abusos.

Las denunciantes, Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Dalia Alcocer y Julia Gutiérrez, junto con testimonios de otras ex gimnastas como Nicole Cejudo y Andrea Garza, indican que los maltratos de Blajaith Aguilar se remontan al menos al ciclo olímpico de Tokio 2020, cuando Ana Gabriela Guevara dirigía Conade y Héctor García Antonio, amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, era director del Cnar. En esa administración, Rut Castillo, ex gimnasta olímpica y entonces directora de Alto Rendimiento, ha mostrado solidaridad con las denunciantes en redes sociales, pero no tomó medidas cuando estaba en funciones para evitar la violencia.

Tanto Castillo como Aguilar fueron parte de la selección nacional que compitió en los Juegos Panamericanos de Río 2007 cuando eran menores de edad. Los cuestionamientos también alcanzan a la psicóloga Elsa Chincoya, quien según los testimonios, respaldaba a la entrenadora y recomendaba a las deportistas estrategias para soportar el maltrato bajo el argumento de que Aguilar no cambiaría, en lugar de reportar la conducta.

La falta de acción por parte de las autoridades ha generado indignación en el ámbito deportivo. Las gimnastas han relatado episodios de gritos, humillaciones, castigos físicos y presión psicológica constantes, situaciones que se prolongaron durante años sin que los superiores intervinieran.

Además de los directivos mencionados, se cuestiona la labor del equipo multidisciplinario del Cnar, cuyas becas se financian con recursos federales, por su presunta negligencia. El caso ha reavivado el debate sobre la protección de los atletas, especialmente menores de edad, en centros de alto rendimiento y la necesidad de mecanismos efectivos de denuncia y supervisión. Mientras la Conade guarda silencio, las víctimas exigen justicia y cambios estructurales para que hechos como este no se repitan.

La sociedad deportiva espera que las investigaciones avancen y se deslinden responsabilidades, tanto de la entrenadora como de los funcionarios que permitieron que la violencia ocurriera en un espacio destinado a formar campeones





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