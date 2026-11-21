Intensos enfrentamientos armados y bloqueos carreteros marcaron la noche del viernes en Guasave, Sinaloa, durante un operativo federal contra el líder del cártel Beltrán Leyva.

Una noche de extrema violencia sacudió al municipio de Guasave en Sinaloa durante el viernes, dejando como saldo enfrentamientos armados, vehículos incendiados y bloqueos en carreteras estratégicas. La escalada de conflicto inició cuando personal de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano fue atacado por civiles armados mientras ejecutaba un operativo de alto perfil en la zona. El objetivo central de esta acción era la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", un narcotraficante de alto rango que ha sido perseguido por las autoridades federales y estadounidenses durante años.

Mecanismo del ataque en Guasavito y Centro

Los servicios de emergencia reportaron que las primeras detonaciones se originaron en la comunidad de Guasavito, marcando el inicio de la confrontación. Según los informes oficiales, la violencia se expandió rápidamente hacia otros puntos críticos de la ciudad, incluyendo la salida sur del municipio, el Malecón María del Rosario Espinoza, la colonia Ejidal y el centro urbano. Video difundidos en redes sociales muestran a los efectivos militares repeliendo el ataque desde múltiples ángulos, lo que sugiere una organización táctica por parte de los agresores para cercar a las fuerzas federales.

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Perfil del objetivo y recompensa estadounidense

Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", es identificado por la Secretaría de Defensa Nacional como el líder de la organización criminal Beltrán Leyva. Además de su posición jerárquica, es reconocido como el aliado de la facción encabezada por Fiorella Ycaza y su hermano José "N", quien opera como el financiero del grupo. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que facilitara su captura, clasificándolo entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Esta prioridad internacional impulsó la coordinación entre los organismos de inteligencia de México y los Estados Unidos para ejecutar la operación.

Respuesta institucional y apoyo aéreo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la agresión contra el personal federal y activó protocolos de contingencia para restablecer la paz en la región. El gobierno desplegó un fuerte operativo que involucra al Grupo Interinstitucional, contando con el apoyo aéreo especializado de dos helicópteros Black Hawk y drones de vigilancia para monitorear la situación. Las autoridades señalaron que los resultados oficiales, incluyendo posibles detenidas o heridos, se darán a conocer únicamente una vez que el dispositivo de seguridad haya concluido sus maniobras de control.

Impacto en la infraestructura y la población

La seguridad pública se vio gravemente afectada, con reportes de bloqueos en la carretera Internacional México 15 al norte de Guamúchil y en la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera. Entre los vehículos afectados figuraba un tráiler incendiado, lo que paralizó severamente la circulación en estas vías arteriales. La violencia también se extendió al municipio vecino de Angostura, donde se registraron enfrentamientos y cierres viales adicionales, generando un escenario de inseguridad que obligó a suspender actividades públicas y deportivas.

Suspensión deportiva y exhorto civil

El estadio de los Algodoneros de Guasave fue el escenario de una interrupción notable cuando el partido de béisbol programado tuvo que cancelarse. Las fuertes detonaciones cercanas provocaron que los aficionados corrieran para resguardarse en el interior del inmueble por seguridad. Ante el riesgo inminente, el Ayuntamiento de Guasave y las corporaciones de seguridad emitieron un exhorto a la población para que permanezca en sus domicilios, suspenda traslados no esenciales y se mantenga informada exclusivamente a través de los canales oficiales de comunicación.