Violencia en Jardín Nuevo empaña inicio de la Feria de la Naranja 2026; también robo en Xalapa

Un ataque armado frente a una vivienda en Jardín Nuevo, al inicio de la Feria de la Naranja, dejó un herido y movilizó a las fuerzas de seguridad. Paralelamente, se reportó un robo de material de construcción en Xalapa.

Un incidente de violencia sacudió la comunidad de Jardín Nuevo , justo al comienzo de las festividades de la Feria de la Naranja 2026. La tarde-noche de este sábado, disparos resonaron en la calle 16 de Septiembre, frente a la residencia de un vecino, desencadenando una rápida movilización de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de un perímetro de seguridad en la zona.

Las primeras investigaciones sugieren que el objetivo del ataque fue Jacinto “N”, un individuo que trabaja como encargado en una planta de cepillado de cítricos, una empresa crucial para la preparación y comercialización de naranjas en el mercado local. Se reporta que la víctima, en un acto de defensa propia, respondió al ataque armado, logrando herir a uno de los agresores.

Este último recibió atención médica inmediata por parte de paramédicos y fue transportado al Hospital General, donde permanece bajo custodia policial. La respuesta a este incidente fue inmediata y contundente, con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal, quienes se desplegaron para asegurar la escena y dar inicio a las investigaciones pertinentes.

La situación de Jacinto “N” aún no ha sido confirmada oficialmente, mientras que las autoridades competentes trabajan diligentemente para esclarecer las circunstancias que rodearon este acto violento y determinar los motivos detrás del ataque. La comunidad de Jardín Nuevo, conocida por su ambiente tranquilo y su importante papel en la producción citrícola, se encuentra consternada por este suceso, que empaña el inicio de una de sus celebraciones más importantes.

La Feria de la Naranja, un evento que atrae a visitantes de diversas regiones y que impulsa la economía local, se ve ahora ensombrecida por la preocupación y la incertidumbre. Las autoridades han reforzado la seguridad en la zona para garantizar la tranquilidad de los asistentes y residentes, y se espera que se implementen medidas adicionales para prevenir futuros incidentes.

La investigación se centra en determinar si el ataque está relacionado con actividades ilícitas, disputas personales o algún otro factor que pueda arrojar luz sobre los responsables y sus motivaciones. Se están revisando cámaras de seguridad y se están entrevistando a testigos para recopilar información relevante que pueda ayudar a reconstruir los hechos y llevar a los culpables ante la justicia.

La colaboración ciudadana es fundamental en este proceso, y se insta a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a que se ponga en contacto con las autoridades. Este incidente subraya la importancia de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención del delito en la región, así como de promover una cultura de paz y respeto entre los ciudadanos.

La comunidad espera que las autoridades actúen con firmeza y transparencia para resolver este caso y restaurar la confianza en las instituciones. Además de la investigación principal, las autoridades también están investigando un incidente separado que ocurrió en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, donde individuos que se transportaban en un taxi robaron material de construcción de una vivienda en estado de obra gris.

Este segundo incidente, aunque aparentemente no relacionado con el ataque en Jardín Nuevo, añade una capa adicional de preocupación a la seguridad en la región. Se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del fraccionamiento para identificar al taxi y a los responsables del robo.

Las autoridades han emitido un llamado a la alerta a los residentes del Fraccionamiento Atenas y a los propietarios de viviendas en construcción para que refuercen las medidas de seguridad y denuncien cualquier actividad sospechosa. La combinación de estos dos incidentes ha generado un clima de inquietud en la comunidad, y se espera que las autoridades tomen medidas para abordar las causas subyacentes de la inseguridad y garantizar la protección de los ciudadanos





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