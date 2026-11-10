Violencia en Levi's Stadium: 11 detenidos por pelea entre Raiders y 49ers

La rivalidad entre Las Vegas Raiders y San Francisco 49ers derivó en disturbios graves en el estacionamiento del Levi's Stadium, resultando en 11 arrestos y 45 expulsiones.

Una victoria contundente de los San Francisco 49ers sobre los Las Vegas Raiders con marcador de 38 a 17 quedó eclipsada por la brutal violencia registrada fuera del campo de juego. El incidente más grave ocurrió durante el partido disputado el domingo en el Levi's Stadium, donde una multitud de aficionados protagonizó agresiones físicas extremas en las zonas de aparcamiento. Las imágenes captadas por testigos muestran a hombres inconscientes siendo golpeados mientras otros participantes continuaban los ataques sin interrupción.

Detalles de la agresión masiva

El Departamento de Policía de Santa Clara confirmó que la situación descontrolada generó 45 expulsiones inmediatas del estadio y 11 detenciones formales durante o después del encuentro. Los hechos más críticos se localizaron específicamente en el estacionamiento Red Lot 1, situado al oeste del recinto deportivo. Las autoridades indicaron que la gravedad de los golpes y la actitud de los agresores hacia personas ya incapacitadas provocaron una reacción rápida por parte de las fuerzas del orden para restablecer la seguridad en el área.

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Posiciones y evidencia digital

Un video difundido ampliamente en redes sociales proporcionó una perspectiva adicional sobre la intensidad de la confrontación, mostrando a un observador describir los puñetazos contra individuos que aparentemente habían perdido el conocimiento. Aunque el narrador calificó los actos como un posible intento de asesinato, esta frase refleja la indignación pública y no constituye una calificación jurídica oficial de los crímenes cometidos. La policía ha solicitado a cualquier persona que posea grabaciones adicionales o sea testigo presencial que colabore con las investigaciones pendientes.

Impacto en el público asistente

El evento reunió a 71 mil 753 espectadores, registrando una de las mayores concentraciones de aficionados visitantes desde la inauguración del Levi's Stadium en 2014. Se estima que aproximadamente una cuarta parte de la asistencia total apoyaba a los Las Vegas Raiders, lo que intensificó la tensión previa al inicio del partido. Las autoridades señalaran que varias víctimas de las agresiones han rehusado colaborar con las investigaciones, dificultando el proceso de identificación de todos los involucrados en los altercados violentos.

Antecedentes históricos de violencia

La rivalidad entre estos dos equipos tiene raíces profundas que trascienden el ámbito estrictamente deportivo, con antecedentes de enfrentamientos físicos recurrentes. Cuando los Raiders jugaban en Oakland, los choques contra San Francisco eran frecuentes durante la pretemporada, una tradición que terminó abruptamente tras un partido en Candlestick Park en 2011. Ese incidente anterior dejó dos hombres heridos de bala y un tercero inconsciente tras recibir una golpiza severa.

Consecuencias legales actuales

Las detenciones realizadas están vinculadas a diversos cargos, incluyendo seis por intoxicación en la vía pública, cuatro por alteración del orden público debido a peleas o desafíos a combatir, y una por posesión de narcóticos. Este suceso supera en gravedad a otro incidente registrado en 2018 en el mismo estadio, cuando el enfrentamiento entre Raiders y 49ers resultó en 32 detenciones, la cifra más alta documentada en un encuentro de la NFL en ese inmueble específico hasta la fecha.