Bombardeos en Líbano y ataques con drones de Irán contra Israel reavivan la tensión regional, mientras se buscan soluciones diplomáticas para una guerra que amenaza la economía global.

El conflicto en Oriente Medio ha escalado con nuevos ataques que han dejado un saldo de dos muertos y veinte heridos, entre ellos cuatro niños y cuatro mujeres, según informó el Ministerio de Salud libanés.

Estos bombardeos israelíes ocurrieron como represalia por disparos efectuados desde territorio libanés a pesar del alto el fuego vigente, que no logra detener el ciclo de violencia que se prolonga ya por cien días. Simultáneamente, Irán realizó sus primeros ataques con drones contra Israel desde el cese al fuego bilateral del 8 de abril.

Teherán advirtió que considera los intereses estadounidenses e israelíes en la región como objetivos legítimos, según declaró Mohamad Baqer Qalibaf, negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, en la plataforma X. Esta amenaza se produce tras el envío de un mensaje importante, aún no revelado, dirigido al líder supremo Mojtaba Jamenei. Analistas señalan la inconsistencia de la administración estadounidense, con cambios de postura y comentarios contradictorios que dificultan la estabilidad.

La población iraní, por su parte, sufre las consecuencias económicas de este estado de tensión permanente: un chef de Teherán describió la situación como una especie de estado suspendido, donde las compras cotidianas se han convertido en lujos inalcanzables. La comunidad internacional observa con preocupación la posible ampliación del conflicto, que ya ha impactado la economía mundial, y busca mecanismos para un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Temas clave en las negociaciones incluyen el conflicto en Líbano, los activos iraníes congelados en el extranjero, el programa nuclear de Irán y el control del estratégico estrecho de Ormuz. Mientras tanto, en el ámbito local, la Ciudad de México inauguró el Jardín Flotante Tlallipan en la Calzada de Tlalpan, descrito como la primera Utopía Peatonal a cielo abierto de la capital, un proyecto que contrasta con la gravedad del escenario internacional





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