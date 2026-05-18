Violencia en Salamanca: Vivienda en Andador Girasoles atacada a balazos sin víctimas; arresto de un hombre en una estación de tacos preocupa a la comunidad.

La vivienda en Andador Girasoles, Salamanca, ha sido atacada por disparos de arma de fuego en la tarde del domingo sin que se registren víctimas. La zona ha sido delimitada y varias balas han sido halladas.

Vivienda en Andador Girasoles, Salamanca, fue atacada a balazos sin víctimas La vivienda en Andador Girasoles, Salamanca, ha sido atacada sin que se registren víctimas por disparos de arma de fuego en la tarde del domingo.

El ataque ocurrió cerca de donde un hombre fue privado de la libertad el sábado, lo que ha mantenido a los vecinos y la Guardia Nacional alerta. La zona ha sido delimitada y varias balas han sido halladas, confirmando que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

A unos metros de este lugar, sobre la avenida Hidalgo, el pasado sábado un hombre fue privado de la libertad mientras se encontraba en un puesto de tacos, situación que mantiene preocupados a los habitantes de esta zona. Aunque no se ha informado sobre heridos, la detención de un comerciante de tacos de guisado en la salida de Salamanca a Celaya ha vuelto a alimentar los temores y preocupaciones en esta zona de la ciudad





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