Violencia en San Miguel de Allende: un hombre muerto y dos heridos en distintos ataques

En San Miguel de Allende, Guanajuato, se registraron dos incidentes violentos que dejaron un hombre muerto y dos personas heridas. En el primero, un hombre falleció tras ser atacado con un arma blanca durante una riña en la colonia Independencia. En el segundo, un ataque a balazos en el Barrio de las Cuevitas dejó una joven herida y otro hombre lesionado tras huir del lugar.

San Miguel de Allende, Guanajuato . - Un hombre perdió la vida tras verse involucrado en una riña suscitada en la colonia Independencia del municipio de San Miguel de Allende, donde presuntamente fue lesionado con un arma blanca .

El reporte se recibió en el sistema de emergencias la noche del martes 5 de mayo, alertando sobre una persona con una lesión por cuchillo en el pecho y con sangrado activo, derivado presuntamente de una pelea. Al sitio acudieron elementos de Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja, quienes detectaron al sujeto, identificado como Francisco, sobre la calle Fray Juan de San Miguel.

Sin embargo, únicamente pudieron determinar que el hombre ya no contaba con signos vitales. En el sitio, trascendió que las lesiones fueron ocasionadas durante una riña con otro sujeto, quien presuntamente lo atacó con un arma blanca. La zona fue acordonada y resguardada, y el hecho se notificó a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, dos personas resultaron heridas luego de registrarse un ataque a balazos sobre la calle Purísima del Barrio de las Cuevitas en San Miguel de Allende. La primera víctima fue una joven mujer, mientras que la segunda fue un hombre quien huyó del lugar y fue localizado más tarde en el Ejido de Tirado.

Minutos después de las 8 de la noche, vecinos de la citada colonia reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego, que habían dejado como saldo una persona herida. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes, tras asegurar la zona, permitieron el paso de corporaciones de emergencia quienes brindaron atención a la persona lesionada y realizaron su traslado a un hospital de la ciudad.

Transcendió que la víctima es una joven mujer vecina de la zona, quien fue identificada y acompañada por sus familiares. La zona fue asegurada y resguardada por Policía Municipal en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios y el inicio de la investigación correspondiente.

Más tarde se reportó a una persona más lesionada por arma de fuego en las inmediaciones del Ejido de Tirado, la víctima presuntamente habría resultado herida en el ataque registrado en el Barrio de las Cuevitas y, tras el ataque, habría salido huyendo hasta este punto. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia quienes localizaron al hombre lesionado sobre la calle Héroes de Nacozari por lo que le brindaron atención médica y lo trasladaron a un hospital del municipio





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