Violencia supera al cáncer como causa principal de muerte de mexicanos de 25 a 44 años en 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que en 2025 la violencia fue la causa de mortalidad más frecuente entre los jóvenes adultos mexicanos, eclipsando al cáncer y los accidentes. Este hallazgo plantea nuevas preguntas sobre la seguridad pública y la salud pública en México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el informe de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de 2025, revelando que la violencia se convirtió en la principal causa de muerte entre los mexicanos de 25 a 44 años, superando al cáncer, los accidentes y las enfermedades crónicas. En el informe se indican 14 mil 808 muertes de homicidio en ese rango de edad, más de la mitad del total de víctimas de asesinato contadas por el Instituto.

Violencia como causa de mortalidad 2025

Los datos del EDR muestran que el homicidio lideró la lista de causas de muerte para jóvenes adultos en México. Los homicidios quedaron a la cabeza también entre los grupos de 35 a 44 años con 6 mil 481 víctimas y entre los 25 a 34 años con 8 mil 327 muertes. En ambos grupos, la cifra construyó margen sobre los accidentes y el cáncer en más de 1.000 casos.

Also read Arsenal y Barça reviven la final de la Champions femenina de 2025

Mientras tanto, a partir de los 45 años, los padecimientos cardiacos desplazaron a los homicidios en la primera posición, según los mismos registros. Entre los 25 a 44 años, hombres y mujeres presentan dinámicas distintas: con un aporte de 88,96 % de los asesinatos según el estudio 2015‑2022, los hombres representan 25 mil 812 homicidios en 2025.

Diferencias por sexo y mecanismo de muerte

El Inegi confirmó que la violencia es la primera causa de muerte entre hombres de 25 a 44 años, mientras que entre las mujeres del mismo grupo, los tumores malignos ocuparon el primer lugar. Sin embargo, las agresiones también figuran en los principales motivos de fallecimiento femenino.

En 2025, la mayoría de los homicidios se produjeron con armas de fuego, que representaron siete de cada diez casos a nivel nacional, seguidos por armas blancas con 9,5 %. Asimismo, el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación ocupan el tercer lugar en mecanismos de muerte.

Impacto sobre la población y las cifras de suicidio

El informe detalla también el impacto de las lesiones autoinfligidas. En 2025, el suicidio superó a las enfermedades del corazón y otros padecimientos como causa de muerte entre adolescentes y jóvenes mexicanos, con 2 mil 470 muertes en el grupo de 10 a 24 años. El impacto varía por grupo etario: 4 mil 624 suicidios entre 15 y 34 años, y 2 mil 186 entre 15 y 24 años.

La tasa de suicidio nacional llegó a 6,9 muertes por 100 mil habitantes en 2025, creciendo en un 33 % respecto a 2016. Ocho de cada diez sufridos por suicidio fueron hombres, con una tasa de 11,3 por 100 mil, más de cuatro veces la de la población femenina.

Qué sigue y perspectivas futuras

Las estadísticas más recientes muestran una ligera disminución de la tasa general de homicidios en México, con una caída de 4 062 casos respecto al año anterior y una reducción de la tasa de 25,8 a 22,6 víctimas por cada 100 mil habitantes. A pesar de esta baja, la violencia sigue superando a otras causas de mortalidad en los jóvenes adultos.

El Inegi planifica publicar el próximo informe de 2026 antes de mediados de año para evaluar la evolución de los patrones de criminalidad y salud, lo que permitirá ajustar estrategias estatales de prevención y seguridad pública en el país.